Сумчанин запомнил 23 тысячи цифр числа Пи и установил новый рекорд - видео

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Артем улучшил свой предыдущий рекорд (10101 цифр) в два раза
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Артем улучшил свой предыдущий рекорд (10101 цифр) в два раза

Сумчанин Артем Гарин запомнил 23 тысячи цифр после запятой числа Пи и установил новый рекорд Украины.

Представители национального реестра рекордов распечатали на 500 листах 23 тысячи цифр, сгруппированных в сотни и десятки. Члены комиссии называли случайные десятки и Артем смог правильно назвать их все. Он улучшил свой предыдущий рекорд (10101 цифр) в два раза.

Мировой рекорд по запоминанию числа Пи в 2015 году установил индиец Раджвир Мина. Он назвал 70 тысяч знаков. 

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