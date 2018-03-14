Сумчанин запомнил 23 тысячи цифр числа Пи и установил новый рекорд - видео

Артем улучшил свой предыдущий рекорд (10101 цифр) в два раза

Сумчанин Артем Гарин запомнил 23 тысячи цифр после запятой числа Пи и установил новый рекорд Украины.

Представители национального реестра рекордов распечатали на 500 листах 23 тысячи цифр, сгруппированных в сотни и десятки. Члены комиссии называли случайные десятки и Артем смог правильно назвать их все. Он улучшил свой предыдущий рекорд (10101 цифр) в два раза.

Мировой рекорд по запоминанию числа Пи в 2015 году установил индиец Раджвир Мина. Он назвал 70 тысяч знаков.