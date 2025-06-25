Суд в Финляндии конфисковал у воровки юбку — ее считают орудием преступления
В Финляндии судья постановил конфисковать юбку у женщины ромской национальности (Фото: Pinterest)
Финский суд вынес решение по делу о краже, конфисковав юбку у ромской женщины, которую обвинили в попытке украсть товары из магазина.
Об этом 24 июня сообщило медиа Yle. Инцидент произошел в ноябре 2023 года.
25-летняя девушка вместе со своей сообщницей пытались вынести из магазина Tokmanni в Вуосааре товары на сумму около 800 евро. Среди них были стеклянные вазы, миски, другая посуда, а также два робота-пылесоса. Все это добро женщина ловко спрятала в свою большую бархатную юбку.
Суд Хельсинки признал женщин виновными в покушении на кражу, а у одной из них конфисковал юбку, которая была орудием преступления. Выяснилось, что она была искусно переделана: швы распороли и сшили так, чтобы образовать огромный скрытый карман.
Женщина подала апелляцию в ответ на это решение. Мол, это юбка является традиционной одеждой для женщин ромской национальности и ее потеря является позором как для человека, так и для его семьи.