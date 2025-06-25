Суд в Финляндии конфисковал у воровки юбку — ее считают орудием преступления

25 июня, 10:44
Поделиться:
В Финляндии судья постановил конфисковать юбку у женщины ромской национальности (Фото: Pinterest)

В Финляндии судья постановил конфисковать юбку у женщины ромской национальности (Фото: Pinterest)

Финский суд вынес решение по делу о краже, конфисковав юбку у ромской женщины, которую обвинили в попытке украсть товары из магазина.

Об этом 24 июня сообщило медиа Yle. Инцидент произошел в ноябре 2023 года.

25-летняя девушка вместе со своей сообщницей пытались вынести из магазина Tokmanni в Вуосааре товары на сумму около 800 евро. Среди них были стеклянные вазы, миски, другая посуда, а также два робота-пылесоса. Все это добро женщина ловко спрятала в свою большую бархатную юбку.

Реклама

Читайте также:
В квартире советника финского политика снимали порноролик для OnlyFans — он ушел в отставку

Суд Хельсинки признал женщин виновными в покушении на кражу, а у одной из них конфисковал юбку, которая была орудием преступления. Выяснилось, что она была искусно переделана: швы распороли и сшили так, чтобы образовать огромный скрытый карман.

Женщина подала апелляцию в ответ на это решение. Мол, это юбка является традиционной одеждой для женщин ромской национальности и ее потеря является позором как для человека, так и для его семьи.

Читайте также:
Россия возле финской границы строит гарнизон и увеличивает количество военной техники — спутниковые снимки
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Финляндия Кража Хельсинки Суд Приговор Ромы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies