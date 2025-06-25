Финский суд вынес решение по делу о краже, конфисковав юбку у ромской женщины , которую обвинили в попытке украсть товары из магазина.

Об этом 24 июня сообщило медиа Yle. Инцидент произошел в ноябре 2023 года.

25-летняя девушка вместе со своей сообщницей пытались вынести из магазина Tokmanni в Вуосааре товары на сумму около 800 евро. Среди них были стеклянные вазы, миски, другая посуда, а также два робота-пылесоса. Все это добро женщина ловко спрятала в свою большую бархатную юбку.

Суд Хельсинки признал женщин виновными в покушении на кражу, а у одной из них конфисковал юбку, которая была орудием преступления. Выяснилось, что она была искусно переделана: швы распороли и сшили так, чтобы образовать огромный скрытый карман.

Женщина подала апелляцию в ответ на это решение. Мол, это юбка является традиционной одеждой для женщин ромской национальности и ее потеря является позором как для человека, так и для его семьи.