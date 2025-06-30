Студент из Дании отказался от своей привычной жизни и отправился в отдаленную сельскую местность. Здесь он построил деревянный домик и ухаживает за собственным садом с авокадо.

Об этом 26 июня сообщило медиа What’s The Jam. Роберт Леннокс-Хвенекильде из Дании, ему 22 года. Парень купил участок земли за 34 000 фунтов стерлингов в окружении фруктовых деревьев, посевов и большого количества диких животных. Такой жизни он захотел после путешествия. Сейчас парень утверждает, что никогда не чувствовал себя счастливее.

«Когда мне было 19, я путешествовал по Центральной и Южной Америке и встретил много людей, которые меня очень вдохновили. Это были люди, которые выбрали нетрадиционный путь и смогли содержать себя, но не за счет традиционной работы с девяти до пяти», — цитирует медиа жителя Копенгагена.

Парень понял, что удаленный образ жизни в Колумбии «был гораздо более желанным, чем возвращение в Данию и поступление в университет». Сейчас он уже более полугода живет на севере Колумбии.

Здесь на приобретенном земельном участке он самостоятельно с помощью видеоуроков с YouTube построил деревянный дом. Древесину он взял от предыдущих владельцев. Парень построил фундамент и столбы для крыши своей хижины и нашел песок и камни для изготовления бетона, чтобы свести использование цемента к минимуму.

Роберт наслаждается жизнью в отдаленной лесной местности / Фото: roba_tron

Через источник у него есть круглосуточный доступ к чистой природной воде. Еду он планирует выращивать тоже сам и даже уже имеет сад с авокадо.

«Жизнь на природе — это то, чем я очень увлекаюсь. Я думаю, что это то, что поможет моему телу чувствовать себя здоровым, а уму — здоровым», — говорит датчанин.