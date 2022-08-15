«Шпион года». Реакция украинцев на задержание Гиркина

15 августа, 13:33
Зачем? (Фото:Александр Бабак/Facebook)

Зачем? (Фото:Александр Бабак/Facebook)

В пятницу, 13 августа, во временно оккупированном Крыму российские военные задержали террориста Игоря Гиркина, бывшего так называемого «министра ДНР». Сеть разразилась шутками и мемами, а НВ собрал лучшие.

Журналист Николай Матвийчук назвал Гиркина шпионом года.

https://www.facebook.com/100012957216253/posts/pfbid0LQBw755A5botqYq4bHbBzGHALmaQfYoVcQTHfGtbfgECFN3S7MZYjj68UnmLpHEal/?d=n

А потом прикрепил несколько мемов о приключениях террориста.

https://www.facebook.com/100012957216253/posts/pfbid0RT6CMPdc8Qt8oXJhKojtAxEXFzRgsUaPR6MxweZdKWXMwbPTXBKFqwa1Q6Ch6Tk1l/?d=n

Писатель и блогер Станислав Асеев дал краткое изложение истории с задержанием Гиркина.

Видео дня

https://www.facebook.com/100045812423185/posts/pfbid02qgBpvARzn9H97XvFZ6S6TZjTfcrb7dDtw1QHaE37mHtRh8t9DxzZ2P5viqkR34Abl/?d=n

Сам Гиркин прокомментировал свое задержание на странице ВКонтакте (запрещена в Украине российская соцсеть).

ВКонтакте
Фото: ВКонтакте

Но больше всего украинцы обратили внимание на бритое лицо прежнего «министра ДНР». Настолько привыкли видеть его с усами, что новое амплуа заслужило кучу мемов в соцсетях. Об этом также написал спикер партии Демократический Топор Алексей Парновский.

https://www.facebook.com/parnowski/posts/pfbid02onkyM6BpZ7XtCyUnDCFJbaWd33hniCs4CksiWbP6Z4uP8AT7z5qLnsBAFkresZ74l

Политтехнолог Александр Бабак — в то же обсуждение.

https://www.facebook.com/sorokodub/posts/pfbid02mg1M5Hs94gCeADhkJTyH5efizsYdyMmU4raQQ6jX4nSAapBfxBHCzaVabY4kW7Xvl

Шутки о барбершопах (мужские парикмахерские) просто должны быть.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid0AafBDPmaUWSR4urZ2HBvDuVf4HWWLHFgYLuP672ApkHMWneBFR9VrNHvDTf8uqkDl

Вот и нашлись усы.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid02M1aB6kM5HDR6AwCpBSuE2kGZtP579xRFEdPLiZNgafFDVT9Shut2Ug6cUFXLcikJl

«Нет, сынок, мы не пойдем в цирк. У нас есть клоун на дома».

«Это было уже!»

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/pfbid0xFmXuWNhw9tLiSSRQE9rtCc9QwQkwmVfGeFNnRZFMaqZ9hnrAak86XeRqCym4Zo3l

Премьера.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid02QvHwoVBCaMLdcMv83QfzxaSAiQKzTtmk5mo4wGxrXErcCmhp4zJXu94td928xY5zl

Напомним, что Игорь Гиркин (Стрелков) оставался на свободе, несмотря на сильную критику действий Кремля в так называемой «спецоперации» против Украины, благодаря влиятельным покровителям в «партии войны» российских спецслужб, об этом рассказал в эфире Радио НВ Христо Грозев, журналист-расследователь, руководитель Bellingcat.

https://www.youtube.com/watch?v=m_Q2RkfYgo0

Ранее журналист, писатель, бывший узник донецкой тюрьмы Изоляция Станислав Асеев рассказал, почему при такой риторике Гиркин все еще на свободе и жив.

«Его прикрывает человек, который находится в оппозиции к генеральному штабу РФ, к тому же Шойгу, и, скорее всего, из Федеральной службы безопасности», — сказал журналист.

По словам журналиста Дениса Казанского, Гиркин может жестко критиковать российскую армию и, в частности, Шойгу, поскольку он является выходцем из спецслужб, а ФСБ конкурирует с армией РФ.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   ДНР Игорь Гиркин Реакция соцсетей Задержание

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