«Шпион года». Реакция украинцев на задержание Гиркина 15 августа, 13:33 Зачем? (Фото:Александр Бабак/Facebook)

В пятницу, 13 августа, во временно оккупированном Крыму российские военные задержали террориста Игоря Гиркина, бывшего так называемого «министра ДНР». Сеть разразилась шутками и мемами, а НВ собрал лучшие.

Журналист Николай Матвийчук назвал Гиркина шпионом года.

А потом прикрепил несколько мемов о приключениях террориста.

Писатель и блогер Станислав Асеев дал краткое изложение истории с задержанием Гиркина.

Видео дня

Сам Гиркин прокомментировал свое задержание на странице ВКонтакте (запрещена в Украине российская соцсеть).

Фото: ВКонтакте

Но больше всего украинцы обратили внимание на бритое лицо прежнего «министра ДНР». Настолько привыкли видеть его с усами, что новое амплуа заслужило кучу мемов в соцсетях. Об этом также написал спикер партии Демократический Топор Алексей Парновский.

Политтехнолог Александр Бабак — в то же обсуждение.

Шутки о барбершопах (мужские парикмахерские) просто должны быть.

Вот и нашлись усы.

«Нет, сынок, мы не пойдем в цирк. У нас есть клоун на дома».

«Это было уже!»

Премьера.

Напомним, что Игорь Гиркин (Стрелков) оставался на свободе, несмотря на сильную критику действий Кремля в так называемой «спецоперации» против Украины, благодаря влиятельным покровителям в «партии войны» российских спецслужб, об этом рассказал в эфире Радио НВ Христо Грозев, журналист-расследователь, руководитель Bellingcat.

Ранее журналист, писатель, бывший узник донецкой тюрьмы Изоляция Станислав Асеев рассказал, почему при такой риторике Гиркин все еще на свободе и жив.

«Его прикрывает человек, который находится в оппозиции к генеральному штабу РФ, к тому же Шойгу, и, скорее всего, из Федеральной службы безопасности», — сказал журналист.

По словам журналиста Дениса Казанского, Гиркин может жестко критиковать российскую армию и, в частности, Шойгу, поскольку он является выходцем из спецслужб, а ФСБ конкурирует с армией РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.