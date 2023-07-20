Фанат РФ умудрился получить приговор за коллаборационизм, сидя в тюрьме с 2018 года 20 июля, 10:17 Злоумышленник призывал других заключенных поддерживать российских захватчиков (Фото:NV)

Для настоящего сторонника фашистской идеологии «русского мира», живущего в Украине и притворяющегося ее «гражданином», даже тюрьма не может стать преградой, чтобы стать коллаборантом.

Именно таким персонажем оказался заключенный одной из колоний Ровенской области.

Как сообщает Zaxid.net, уроженец Полтавской области Сергей с весьма ироничной фамилией Украинец, с 2018 года отбывал срок за хранение наркотиков.

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При этом, даже сидя за решеткой, он не упустил возможности стать предателем.

Согласно приговору Владимирецкого райсуда, в апреле 2023 года во время общения с другими заключенными, а также с двумя работниками колонии, осужденный отрицал факт полномасштабного вторжения в Украину армии РФ, да и любую другую агрессию с ее стороны.

В то же время он «публично призывал к поддержке решений и действий государства-агрессора».

В связи с этим ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), а 6 июля суд признал его виновным, и на 11 лет запретила ему занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти, местного самоуправления или «связаны с предоставлением публичных услуг».