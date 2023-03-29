«Наговорила себе на срок». Сторонница УПЦ МП во время митинга возле Киево-Печерской лавры устроила антиукраинскую провокацию — видео 29 марта, 17:00 Участница митинга позволила себе сепаратистские высказывания (Фото:Скриншот видео mikailme/Twitter)

Одна из сторонниц подконтрольного РПЦ московского патриархата во время митинга против его выселения из Киево-Печерской лавры отличилась сепаратистскими заявлениями.

Соответствующее видео было обнародовано в среду, 29 марта, в соцсетях.

Вмешавшись в разговор журналиста с другими участниками акции, женщина начала предрекать «развал» Украины.

Видео дня

По ее словам, история с выселением прокремлевских попов может якобы закончиться «разделом» страны между ее соседями.

«Закончится ликвидацией власти в Украине. Власти в Украине не будет… Если вы хотите знать, что будет дальше, то я вам уже скажу. Буковина отойдет румынской церкви православной, Закарпатье отойдет Венгрии, а Польше отойдет Львов… Какие еще там?.. Тернополь, Ивано-Франковск, Одесса», — заявила сторонница московского патриархата.

В свою очередь украинские пользователи соцсетей отметили, что своими провокационными речами женщина наговорила себе на тюремный срок.

Напомним, что согласно распоряжению Министерства культуры и информполитики так называемая УПЦ МП должна до 29 марта покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре.

