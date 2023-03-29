«Наговорила себе на срок». Сторонница УПЦ МП во время митинга возле Киево-Печерской лавры устроила антиукраинскую провокацию — видео

29 марта, 17:00
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Участница митинга позволила себе сепаратистские высказывания (Фото:Скриншот видео mikailme/Twitter)

Участница митинга позволила себе сепаратистские высказывания (Фото:Скриншот видео mikailme/Twitter)

Одна из сторонниц подконтрольного РПЦ московского патриархата во время митинга против его выселения из Киево-Печерской лавры отличилась сепаратистскими заявлениями.

Соответствующее видео было обнародовано в среду, 29 марта, в соцсетях.

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Вмешавшись в разговор журналиста с другими участниками акции, женщина начала предрекать «развал» Украины.

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По ее словам, история с выселением прокремлевских попов может якобы закончиться «разделом» страны между ее соседями.

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«Закончится ликвидацией власти в Украине. Власти в Украине не будет… Если вы хотите знать, что будет дальше, то я вам уже скажу. Буковина отойдет румынской церкви православной, Закарпатье отойдет Венгрии, а Польше отойдет Львов… Какие еще там?.. Тернополь, Ивано-Франковск, Одесса», — заявила сторонница московского патриархата.

В свою очередь украинские пользователи соцсетей отметили, что своими провокационными речами женщина наговорила себе на тюремный срок.

https://twitter.com/Andrii_L1983/status/1641046801355505671

Напомним, что согласно распоряжению Министерства культуры и информполитики так называемая УПЦ МП должна до 29 марта покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия РПЦ Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Провокации Российская пропаганда Московский патриархат Война России против Украины

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