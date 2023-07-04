«Я Россию люблю». Сторонница РФ, ходившая за украинской гумпомощью в Херсоне, «переобулась» — видео 4 июля, 13:47 Женщина утверждает, что больше РФ якобы не любит (Фото:Коллаж NV)

Жительница Херсона, которая после освобождения города бесстыже ходила за украинской гуманитарной помощью, не скрывая при этом своих пророссийских взглядов, утверждает, что якобы поменяла свое мнение.

Видео с ее заявлением по этому поводу было опубликовано в соцсетях.

Напомним, что ранее волонтеры обнародовали кадры, на которых пенсионерка сначала удивляется, почему они помогают местным жителям, после чего берет пару бутылок с питьевой водой и признается, что не любит Украину, и предпочла бы жить под оккупацией РФ.

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После вызванного этим резонанса к женщине пришли неравнодушные граждане, чтобы выяснить, не является ли она коллаборанткой.

В свою очередь любительница «русского мира», поняв, что за такое может последовать уголовная ответственность, решила быстренько «переобуться».

«Я украинка. Сказала 1-го (июня — ред.), когда брала гуманитарку, водичку, что я больше люблю Россию, чем Украину. Я забираю свои слова обратно. Я люблю Украину», — заверила женщина.