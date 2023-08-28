В РФ по доносу задержали детей 7 и 11 лет, кричавших «Слава Украине!»

28 августа, 11:06
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Силовики пожаловались на детей и их родителей в комиссию по делам несовершеннолетних (Фото:МВД РФ)

Силовики пожаловались на детей и их родителей в комиссию по делам несовершеннолетних (Фото:МВД РФ)

В городе Изобильный Ставропольского края российские силовики задержали школьников, выкрикивавших на улице приветствие «Слава Украине!».

Как рассказали в Telegram-канале Осторожно, новости, на детей 7 и 11 лет донес их сосед.

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«Один из жителей города сообщил полиции, что возле его дома двое детей „цыганской национальности“ кричат лозунги в поддержку Украины и попросил задержать их», — говорится в сообщении.

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После этого «опасных экстремистов», учащихся в первом и пятом классе, доставили в отделение полиции, где они объяснили, что услышали приветствие по телевизору и не понимали его значения.

Несмотря на это силовики решили не оставлять столь «тяжелое преступление» без наказания, поэтому направили материалы дела в комиссию по делам несовершеннолетних, а в отношении родителей школьников начали «проверку».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Репрессии Доносы Слава Украине Дети Война России против Украины

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