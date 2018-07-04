"Жми врага лайком". Шесть приемов привлечения подписчиков в Facebook от Петра Порошенко

Порошенко на встрече с выпускниками КПИ

До выборов президента Украины остался год. Политики осваивают метод, который раньше массово не использовали в предвыборной агитации - рекламу в Facebook. НВ собрало несколько СММ-приемов от Петра Порошенко.

После скандала с утечкой данных пользователей Facebook, которая возможно повлияла на результаты выборов в США, украинские политики начали активнее использовать социальные сети и особенно рекламу в них.

Вы, наверное, видели в ленте новостей рекламные посты президента Украины. Давайте посмотрим, как он собирает свою аудиторию.

Заманите на страницу сторонников альянса НАТО.

Используйте логичные конструкции, с которыми тяжело поспорить. 2+2=4, согласен? Жми лайк!

Предложите побороть коррупцию лайком, может поможет.

Если с коррупцией поможет, то и на войне с Россией должно.

Реклама на польскую аудиторию: "Спасибо за дружбу!"

Не за что!

Не забывайте про диаспору, они тоже потенциальные подписчики.