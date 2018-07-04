"Жми врага лайком". Шесть приемов привлечения подписчиков в Facebook от Петра Порошенко

До выборов президента Украины остался год. Политики осваивают метод, который раньше массово не использовали в предвыборной агитации - рекламу в Facebook. НВ собрало несколько СММ-приемов от Петра Порошенко.
После скандала с утечкой данных пользователей Facebook, которая возможно повлияла на результаты выборов в США, украинские политики начали активнее использовать социальные сети и особенно рекламу в них.
Вы, наверное, видели в ленте новостей рекламные посты президента Украины. Давайте посмотрим, как он собирает свою аудиторию.
Заманите на страницу сторонников альянса НАТО.
Используйте логичные конструкции, с которыми тяжело поспорить. 2+2=4, согласен? Жми лайк!
Предложите побороть коррупцию лайком, может поможет.
Если с коррупцией поможет, то и на войне с Россией должно.
Реклама на польскую аудиторию: "Спасибо за дружбу!"
Не за что!
Не забывайте про диаспору, они тоже потенциальные подписчики.
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