Получил нагоняй за Навального. Российский пропагандист опозорился в прямом эфире — видео

14 марта, 13:45
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После неловкой паузы Стас Васильев назвал себя дураком и сменил тему (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

После неловкой паузы Стас Васильев назвал себя дураком и сменил тему (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Российский пропагандист Стас Васильев, известный ранее как YouTube-блогер Стас Ай, Как Просто, опозорился в прямом эфире Соловьев Live.

Причиной стало его неосторожное упоминание запрещенной в РФ фамилии «Навальный».

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Как видно на обнародованном в соцсетях видео, как только он произнес ее в контексте гипотетического «свержения» российского диктатора Владимира Путина, в наушник Васильеву поступила какая-то команда, заставившая его моментально заткнуться.

Видео дня

Получив нагоняй за упоминание кремлевского оппонента, пропагандист сразу же растерялся, а после неловкой паузы назвал себя «дураком» и срочно сменил тему.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1635393007393595392

Стоит также добавить, что Васильев пошел работать на военного преступника Владимира Соловьева, несмотря на то, что ранее называл его «ужасным человеком», что наглядно демонстрирует его бесстыдное лицемерие и жадность к деньгам.

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https://www.youtube.com/watch?v=snBOtT0_eWM

Таким образом он решил вернуть себе аудиторию после потери доступа к своему YouTube-каналу в декабре 2022 года.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Алексей Навальный Российская пропаганда Блогеры Владимир Соловьев

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