Старшекласники из Мичигана вывели фото на документы на новый уровень

Старшекласники из города North Farmington, штат Мичиган, США массово сделали фотографии на пропуск в школу с отсылками к известным персонажам, звездам шоу-бизнеса и мемам.

Традицию начали их предшественники в 2017 году, и у нового набора старшекласников нет причин ее прерывать, пишет сайт Mashable.

Все они выложили свои косплеи в Twitter с хештегом #NFID19.

Кто только не учится в этой школе, например, основатель KFC Полковник Сандерс.

Дамблдор.

Дуэйн Скала Джонсон в студенческие годы.

Believe it or not I did have hair at some point in my life! #NFID19 pic.twitter.com/FiXVNMTjTS — Maryan (@MKashat_) 13 сентября 2018 г.

Блондинка в законе Риз Уизерспун

Йодль-парень из Волмарта

Судья Рут Бадер Гинсбург, которая стала мемом благодаря юридическому блогу Notorious R.B.G.

“There will be enough women on the Supreme Court when there are 9” -Notorious RBG #NFID19 pic.twitter.com/8y2FdBQipm — ɹɐɥnbɹɐℲ ɐʌ∀ (@ava_farquhar) 13 сентября 2018 г.

Такер Фоули из мультсериала Дэнни-призрак.

Still no sign that Danny is in any real danger yet. #NFID19 pic.twitter.com/JGMqYQus0f — Ron Don21???????????? (@D1__Matt21) 13 сентября 2018 г.

Саша Барон Коэн в роли Генерала Алладина в комедии Диктатор.

Waiter: what is your real name? The dictator: ladis.

Waiter: ladis what? The dictator: ladis Washirum #NFID19 pic.twitter.com/maZuYqBNV6 — Mannan (@MannanDhillon12) 13 сентября 2018 г.

Дядя Сэм.

my brother doesn’t have a twitter so i’m posting it for him but he wants YOU to know that you’re a horsehead???? @NFBoysSwimDive #NFID19 pic.twitter.com/84zaZTKpPS — sam (@samtprice) 13 сентября 2018 г.

О, Боже, это же Дженис.

Принцесса Лея Органа.

Джеймс Кирк из Стар Трека.

Альберт Эйнштейн.