Мужчина выиграл в лотерею, но не знал об этом

В Германии мужчина выиграл 15 миллионов евро , но около шести месяцев даже не знал об этом. Узнал случайно, когда вытащил теплую куртку и нашел в кармане лотерейный билет.

Об этом 29 сентября сообщило медиа France 24. Это произошло в немецком городе Франкфурт. Компания Lotto Hessen сообщала о победителе еще весной и летом, однако он так и не появился.

Мужчина и не догадывался, что речь шла о нем, пока не достал осеннюю куртку и не нашел в кармане лотерейный билет. «Когда проверил цифры на телефоне и увидел сумму выигрыша, я был в шоке. Хорошо, что сидел, иначе бы упал», — цитирует медиа победителя.

Немец вместе с женой планируют докупить в дом необходимую мебель, а большую часть средств вложить в будущее своих детей. Разглашать свою личность супруги не планируют и не хотят, чтобы знакомые знали, что они получили такую сумму.