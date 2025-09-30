Мужчина выиграл 15 миллионов евро и полгода не знал об этом — узнал случайно

30 сентября, 15:13
Мужчина выиграл в лотерею, но не знал об этом (Фото: Roelien Mook de Graaf/Pinterest)

В Германии мужчина выиграл 15 миллионов евро, но около шести месяцев даже не знал об этом. Узнал случайно, когда вытащил теплую куртку и нашел в кармане лотерейный билет.

Об этом 29 сентября сообщило медиа France 24. Это произошло в немецком городе Франкфурт. Компания Lotto Hessen сообщала о победителе еще весной и летом, однако он так и не появился.

Мужчина и не догадывался, что речь шла о нем, пока не достал осеннюю куртку и не нашел в кармане лотерейный билет. «Когда проверил цифры на телефоне и увидел сумму выигрыша, я был в шоке. Хорошо, что сидел, иначе бы упал», — цитирует медиа победителя.

Немец вместе с женой планируют докупить в дом необходимую мебель, а большую часть средств вложить в будущее своих детей. Разглашать свою личность супруги не планируют и не хотят, чтобы знакомые знали, что они получили такую сумму.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Германия Лотерея Билет Деньги Выигрыш

