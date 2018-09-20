20 сентября 2018, четверг

Срисовали с ФСБшника. В Сети раскритиковали мурал на здании академии СБУ

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Denis Gorokhovsky via Facebook

"Защитник" в экипировке это боец ФСБ и участник белорусско-российской страйкбольной команды

Пользователи Сети заметили, что на здании академми СБУ нарисован боец российского спецназа. 

22 августа на фасаде Академии Службы Безопасности Украины появился мурал, на котором изображены исторический и современный защитник Украины, под названием На страже безопасности Украины. 

Однако в Сети заметили, что "защитник" в экипировке - это боец ФСБ и участник белорусско-российской страйкбольной команды под названием  РОСН.

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