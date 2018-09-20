Срисовали с ФСБшника. В Сети раскритиковали мурал на здании академии СБУ

Пользователи Сети заметили, что на здании академми СБУ нарисован боец российского спецназа.
22 августа на фасаде Академии Службы Безопасности Украины появился мурал, на котором изображены исторический и современный защитник Украины, под названием На страже безопасности Украины.
Однако в Сети заметили, что "защитник" в экипировке - это боец ФСБ и участник белорусско-российской страйкбольной команды под названием РОСН.
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