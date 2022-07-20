Какие времена — такие и игрушки. Редактор сайта о LEGO создал фигурки украинских парамедиков и военных

20 июля, 16:15
Даже песиков сделал (Фото:Andrew Becraft/Twitter)

Даже песиков сделал (Фото:Andrew Becraft/Twitter)

Украинские парамедики и военные ВСУ стали моделями для фигурок LEGO. Их создал Эндрю Бикрафт, главный редактор The Brothers Brick — одной из крупнейших платформ, посвященных конструктору. Об этом мужчина рассказал в своих соцсетях.

«LEGO-версии некоторых из множества невероятных женщин, защищающих Украину с начала российского вторжения. Мой дедушка был американским медиком на Второй мировой, и я глубоко уважаю медиков и других, кто борется с российским фашизмом в Украине. Слава Украине!» — пишет Бикрафт.

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https://twitter.com/AndrewBecraft/status/1547723002917240837

Бикрафт также отметил ставших моделями парамедиков, в частности Екатерину Галушко и Алину Михайлову. Последняя рассказала о том, что стала частью нового проекта Lego на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/100007738440495/posts/pfbid0YcQHoNnC1ndKQspQ4VCZPFeRS2XKtUW3HFpsdWE7hTz2FFadL3NoRWwqEemyM8cnl/?d=n

Фигурки Бикрафт создал, комбинируя различные готовые элементы конструктора и кастомно напечатанные детали. Помимо фигурок парамедиков, Бикрафт также сделал LEGO-версии других солдат ВСУ.

https://twitter.com/AndrewBecraft/status/1547724968514895873

Напомним, что независимый ритейлер LEGO Citizen Brick, перерабатывающий существующие фигурки, создал эксклюзивный набор из-за войны в Украине, которую начала Россия. Фигурки президента Украины Владимира Зеленского и коктейлей Молотова были запущены в производство ограниченным тиражом.

Ритейлер сообщил, что эти фигурки были распроданы почти мгновенно — за них удалось получить более 16 тыс. долларов. Средства компания обещала передать благотворительной организации Direct Relief, специализирующейся на оказании неотложной медицинской помощи по всему миру.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Военные Lego Медики

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