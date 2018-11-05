Спастись от Юли. В Сети вышла игра, в которой нужно отбиться лопатой от Юлии Тимошенко

В Сети появилась игра, в которой нужно победить лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко с помощью лопаты. "Вона", в игре, атакует психологически.

Ее нарисовал украинский художник и мультипликатор из Крыма Fill Feaouill. Геймплей построен так, что у вас постоянно уменьшается ментальное здоровье. Когда Юлия Владимировна атакует своей речью, ее рейтинг не меняется. Единственный способ спастись - это отогнать ее лопатой.

Мы сыграли в игру, но не смогли победить. Попробуйте и вы. Игра работает на смартфонах и ПК.