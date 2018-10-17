Нетленная классика и современный хит. Меломан соединил песни a-ha и Кендрика Ламара и они идеально совпали

Оказывается хиты a-ha и Кендрика Ламара отлично подходят друг к другу.
Пользователь Soundcloud под ником N04H соединил популярную песню Take on me группы a-ha и Backseat Freestyle рэпера Кендрика Ламара. Микс получился настолько успешным, что его за сутки прослушали более 140 тысяч раз.
На трек обратило внимание музыкальное издание Слух.
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