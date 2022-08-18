От Массаро до Массаренко. Как советник Конгресса США украинизировался в Твиттере и продолжает вести информационную войну против РФ 18 августа, 15:53 Павел Массаренко с булавой (Фото:2Russophobic4you/Twitter)

Старший советник Конгресса США Пол Массаро сменил аватарку в профиле в Твиттере на свое фото в вышиванке и в одном из твитов назвал себя Павлом Массаренко. Кроме того, он также активно поддерживает Украину в информационной войне, напоминая, что Россия — страна-террорист. НВ собрал несколько интересных постов политика.

Стоит признать, что Массаро подходит вышиванка. Возможно, не так, как Борису Джонсонюку, но все же.

Украинцы представили свои варианты для основного фото профиля конгрессмена.

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Хорошее напоминание для всего мира. «Нацистская Германия совершала геноцид, не только Гитлер. Нацистская Россия совершает геноцид, не только Путин».

«Лучшее, что произойдет с россиянами в их истории — это конец Российской империи». Трудно не согласиться.

Были и шутки о сигаретах, из-за которых постоянно взрываются то российские воинские части, то склады боеприпасов.

«Курение убивает».

«Путин — обычный хулиган. Дайте ему отпор, и он станет оправдываться и отходить назад. Почему это так трудно понять?»

«Если честно, то украинское сопротивление российской тирании — это самая вдохновляющая вещь, которую я встречал в жизни». Ну, просто котик.

Кроме мыслей о войне, Массаро частенько постит и мемы. На них стоит посмотреть.

Напомним, что ранее старший советник Конгресса США Пол Массаро в своем твиттере выразил восторг украинскими мемами. В ответ украинцы набрасывали ему свои любимые в комментарии. НВ сделал подборку лучших.



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