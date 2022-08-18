От Массаро до Массаренко. Как советник Конгресса США украинизировался в Твиттере и продолжает вести информационную войну против РФ

18 августа, 15:53
Павел Массаренко с булавой (Фото:2Russophobic4you/Twitter)

Павел Массаренко с булавой (Фото:2Russophobic4you/Twitter)

Старший советник Конгресса США Пол Массаро сменил аватарку в профиле в Твиттере на свое фото в вышиванке и в одном из твитов назвал себя Павлом Массаренко. Кроме того, он также активно поддерживает Украину в информационной войне, напоминая, что Россия — страна-террорист. НВ собрал несколько интересных постов политика.

Стоит признать, что Массаро подходит вышиванка. Возможно, не так, как Борису Джонсонюку, но все же.

https://twitter.com/apmassaro3/status/1560036054824095745

Украинцы представили свои варианты для основного фото профиля конгрессмена.

Видео дня

https://twitter.com/Freddo69024375/status/1559890915526852608
https://twitter.com/RUSHPlotnikov/status/1559876749999079427
https://twitter.com/2Russophobic4u/status/1559894671551258624

Хорошее напоминание для всего мира. «Нацистская Германия совершала геноцид, не только Гитлер. Нацистская Россия совершает геноцид, не только Путин».

https://twitter.com/apmassaro3/status/1559861769279098880

«Лучшее, что произойдет с россиянами в их истории — это конец Российской империи». Трудно не согласиться.

https://twitter.com/apmassaro3/status/1559520149606223875

Были и шутки о сигаретах, из-за которых постоянно взрываются то российские воинские части, то склады боеприпасов.

https://twitter.com/apmassaro3/status/1559493254969688064

«Курение убивает».

https://twitter.com/apmassaro3/status/1559490686549901314

«Путин — обычный хулиган. Дайте ему отпор, и он станет оправдываться и отходить назад. Почему это так трудно понять?»

https://twitter.com/apmassaro3/status/1558820412053749760

«Если честно, то украинское сопротивление российской тирании — это самая вдохновляющая вещь, которую я встречал в жизни». Ну, просто котик.

https://twitter.com/apmassaro3/status/1557321465548111875

Кроме мыслей о войне, Массаро частенько постит и мемы. На них стоит посмотреть.

https://twitter.com/apmassaro3/status/1557131497005617174
https://twitter.com/apmassaro3/status/1557137748410114051
https://twitter.com/apmassaro3/status/1557851532799901701

Напомним, что ранее старший советник Конгресса США Пол Массаро в своем твиттере выразил восторг украинскими мемами. В ответ украинцы набрасывали ему свои любимые в комментарии. НВ сделал подборку лучших.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Twitter Конгресс США Вышиванки Мемы

Эксклюзивы НВ

Карл Бильдт
Экс-министр иностранных дел Швеции
Поражение США в Афганистане положило начало войне в Украине?

Россия, похоже, восприняла уход США из Афганистана как приглашение начать новую собственную войну

18 августа, 13:17
Мнения
Фушиа Сируа: «На прокрастинацию в среднем уходит четверть рабочего дня» (Фото:NewAfrica/Depositphotos)
Не откладывая на потом. Как победить прокрастинацию
Фушиа Сируа
Авто из США (Фото:СС)
Американская мечта /
Пять лучших б/у авто из США до $15 тыс.
18 августа, 07:03
Выбор авто
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X