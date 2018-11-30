Декоративные, но эффективные. Сотрудники ювелирного магазина отбились от грабителей мечами

Если в первой главе на стене висит меч, то он обязательно "выстрелит".
Полиция Канады опубликовала кадры неудавшегося ограбления ювелирного магазина в городе Миссиссога, провинция Онтарио. Воры разбили окно, и попытались проникнуть в магазин. Им помешали сотрудники, которые взяли мечи и отбили нападение.
Как сообщает полиция, клинки не являются товаром или холодным оружием, они висели для украшения.
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