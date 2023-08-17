«Сильно надо?». В Харькове работник пиццерии наотрез отказался обслуживать на украинском языке — видео 17 августа, 14:28 Провокатор пытался обосновать свою позицию тем, что его и так понимают (Фото:Скриншот видео Vovusi4ka/Twitter)

Несмотря на агрессию РФ против Украины и то, что в стране уже несколько лет действует закон, обязывающий работников сферы обслуживания пользоваться государственным языком, все находятся те, кто по-прежнему остается принципиальным адептом так называемого «русского мира».

На днях в Харькове разгорелся скандал, фигурантом которого стал работник пиццерии Pizza Day на Полтавском Шляху.

На обнародованном в соцсетях видео сотрудник курьерском службы просит молодого человека обслуживать посетителей на украинском языке, однако тот наотрез отказывается это делать, заявляя, что не считает его клиентом.

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«Вы меня понимаете и так? Это сильно нужно? Это сильно нужно? Я не собираюсь выполнять ваши приказы. Вы не клиент, я вам даю заказ, а вы забираете», — заявил он, отстаивая свою антиукраинскую позицию.

Администрация пиццерии на поведение своего работника пока никак не отреагировала, поэтому, чем именно закончится данная история, сказать пока трудно.

В то же время зачастую итогом таких скандалов становится публикация видео с извинениями и признаниями в «искренней любви» к Украине, ее языку и культуре.

Впрочем, несмотря на это, в стране все еще остается достаточно много сторонников страны-агрессора, регулярно устраивающие подобные провокации.