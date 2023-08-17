«Сильно надо?». В Харькове работник пиццерии наотрез отказался обслуживать на украинском языке — видео

17 августа, 14:28
Поделиться:
Провокатор пытался обосновать свою позицию тем, что его и так понимают (Фото:Скриншот видео Vovusi4ka/Twitter)

Провокатор пытался обосновать свою позицию тем, что его и так понимают (Фото:Скриншот видео Vovusi4ka/Twitter)

Несмотря на агрессию РФ против Украины и то, что в стране уже несколько лет действует закон, обязывающий работников сферы обслуживания пользоваться государственным языком, все находятся те, кто по-прежнему остается принципиальным адептом так называемого «русского мира».

Читайте также:
Нардеп Бужанский устроил провокацию в прямом эфире, отказавшись перейти на украинский язык — видео

На днях в Харькове разгорелся скандал, фигурантом которого стал работник пиццерии Pizza Day на Полтавском Шляху.

На обнародованном в соцсетях видео сотрудник курьерском службы просит молодого человека обслуживать посетителей на украинском языке, однако тот наотрез отказывается это делать, заявляя, что не считает его клиентом.

Видео дня

Читайте также:
«Это не позиция, а поза». Министр образования дал оценку действиям преподавательницы вуза в Ирпене, которая отказалась вести пары на украинском

«Вы меня понимаете и так? Это сильно нужно? Это сильно нужно? Я не собираюсь выполнять ваши приказы. Вы не клиент, я вам даю заказ, а вы забираете», — заявил он, отстаивая свою антиукраинскую позицию.

https://twitter.com/Vovusi4ka/status/1692117939296579646
Читайте также:

Кристины Горун утверждает, что ничего об этом не помнит (Фото:Скриншот видео chornamamba/Instagram) Львовская фанатка российской музыки назвала ВСУ «уродами», которые «никогда не победят»

Администрация пиццерии на поведение своего работника пока никак не отреагировала, поэтому, чем именно закончится данная история, сказать пока трудно.

В то же время зачастую итогом таких скандалов становится публикация видео с извинениями и признаниями в «искренней любви» к Украине, ее языку и культуре.

Впрочем, несмотря на это, в стране все еще остается достаточно много сторонников страны-агрессора, регулярно устраивающие подобные провокации.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Русский язык Харьков Провокации Украинский язык Языковой закон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X