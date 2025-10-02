Мужчина нашел в кармане пиджака из секонд-хенда несколько сотен долларов — какова точная сумма
В костюме из секонд-хенда мужчина нашел несколько сотен долларов (Фото: Davidudeman/Reddit)
Мужчина из США рассказал, что во время примерки костюма в магазине подержанных товаров, нашел в кармане пиджака наличные.
Своей историей пользователь с никнеймом Davidudeman поделился в социальной сети Reddit. Это произошло в магазине Goodwill. В кармане он нащупал банковский конверт и обнаружил в нем деньги.
Сначала американец решил, что доллары фальшивые и пошел с костюмом к машине. Однако в авто он рассмотрел наличные и понял, что деньги таки настоящие. Сначала мужчина подумал, что там было 200 долларов, а потом досчитал еще 500. В результате сумма находки была $700.
«Это произошло как нельзя вовремя. У меня было мало денег, и я буквально молился, чтобы появилось хоть что-то. И вот оно», — добавил пользователь в своей заметке.
Тем временем другой американец приобрел в секонд-хенде пиджак за $21 и уже дома обнаружил в кармане сверток с наличными. Внутри лежали купюры на сумму $2000, это более 82 тыс. грн.