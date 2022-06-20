Слышали странные и громкие звуки. В Австрии соседи вызвали полицию на тренировку звезды тенниса, потому что подумали, что там снимают порно 20 июня, 18:33 Цей матеріал також доступний українською На картинке можно услышать звук (Фото:Action Images via Reuters / Paul Childs / File Photo)

На тренировку бывшей третьей ракетки мира Доминика Тима на территории теннисной академии Трайскирхена (Австрия) приехала полиция. Ее вызывали соседи, обеспокоенные странными и громкими звуками, из-за которых решили, что там снимают порно. Об этом сообщает Eurosport.

Когда полиция прибыла на место, оказалось, что громкие звуки Тима — это тренировка по теннису, а не съемка фильма для взрослых.

«Это не первый раз, когда люди жалуются. Со мной такое происходит с самого детства. Это всегда очень смешно, звуки могут быть громкими и странными. Я тренировался без рубашки, мое тело настолько хорошо, что они подумали, что мы там снимаем порно», — сказал теннисист для Eurosport.

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Правоохранители восприняли ситуацию с юмором и позволили Тиму продолжить тренировку.

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