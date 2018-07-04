Компания Sony вместо трейлера загрузила на YouTube целый фильм. Его посмотрели 7 тысяч человек

Компания Sony Pictures Entertainment случайно вместо трейлера опубликовала на YouTube полную версию фильма Киллер Кали режиссера Джона Метьюза.
Ролик "лежал" на видеохостинге более шести часов, а потом был удален, пишет издание CBR.
Фильм Киллер Кали вышел в прокат в Германии еще в 2017 году, а публикация трейлера была приурочена к релизу фильма на DVD.
Пользователи YouTube, насмехаясь над ошибкой, отметили, что если это трейлер, тогда сколько длится сам фильм. Ролик успели посмотреть более 7 тысяч человек и даже поставили ему 50 дизлайков.
Позже на канале Sony Pictures Entertainment появился правильный трейлер.
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