04 июля 2018, среда

Компания Sony вместо трейлера загрузила на YouTube целый фильм. Его посмотрели 7 тысяч человек

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Через 6 часов ролик был удален
скрин из видео

Через 6 часов ролик был удален"

Компания Sony Pictures Entertainment случайно вместо трейлера опубликовала на YouTube полную версию фильма Киллер Кали режиссера Джона Метьюза. 

Ролик "лежал" на видеохостинге более шести часов, а потом был удален, пишет издание CBR.

Фильм Киллер Кали вышел в прокат в Германии еще в 2017 году, а публикация трейлера была приурочена к релизу фильма на DVD.

Пользователи YouTube, насмехаясь над ошибкой, отметили, что если это трейлер, тогда сколько длится сам фильм. Ролик успели посмотреть более 7 тысяч человек и даже поставили ему 50 дизлайков. 

Позже на канале Sony Pictures Entertainment появился правильный трейлер. 

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