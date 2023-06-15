Нас разоблачили. Соловьев заявил, что украинцы управляют Байденом — видео
Соловьев утверждает, что Украина дала Байдену «взятку» (Фото:Скриншот видео Charter Vimeo)
Российский пропагандист и военный преступник Владимир Соловьев отличился очередным бредом, уверяя, что президент США Джо Байден находится под полным контролем Украины.
Об этом он сказал в эфире одного из своих шоу, обвиняя Киев в подкупе нынешнего главы Белого дома.
Соловьев утверждает, что украинцы дали Байдену какую-то «взятку», когда тот был еще вице-президентом при Бараке Обаме в 2009—2017 годах.
«Речь идет о том, что иностранное государство дало взятку действующему вице-президенту Соединенных штатов Америки. Давало ее многократно. В конечном итоге этот человек стал президентом. У иностранного государства, которое давало взятку, есть 100-процентный рычаг давления на действующего президента. Поэтому Байден на самом деле абсолютно управляем украинцами!», — заявил пособник кремлевского режима.
В связи с этим он призвал США «возбудить дело» против Зеленского за «вмешательство во внутренние дела» и «сокрытие принципиально важной информации».
«И вообще мы щас уже понимаем, зачем и почему Америка дает любое вооружение Украине», — подытожил Соловьев.