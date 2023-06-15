Нас разоблачили. Соловьев заявил, что украинцы управляют Байденом — видео 15 июня, 13:43 Соловьев утверждает, что Украина дала Байдену «взятку» (Фото:Скриншот видео Charter Vimeo)

Российский пропагандист и военный преступник Владимир Соловьев отличился очередным бредом, уверяя, что президент США Джо Байден находится под полным контролем Украины.

Об этом он сказал в эфире одного из своих шоу, обвиняя Киев в подкупе нынешнего главы Белого дома.

Соловьев утверждает, что украинцы дали Байдену какую-то «взятку», когда тот был еще вице-президентом при Бараке Обаме в 2009—2017 годах.

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«Речь идет о том, что иностранное государство дало взятку действующему вице-президенту Соединенных штатов Америки. Давало ее многократно. В конечном итоге этот человек стал президентом. У иностранного государства, которое давало взятку, есть 100-процентный рычаг давления на действующего президента. Поэтому Байден на самом деле абсолютно управляем украинцами!», — заявил пособник кремлевского режима.

В связи с этим он призвал США «возбудить дело» против Зеленского за «вмешательство во внутренние дела» и «сокрытие принципиально важной информации».

«И вообще мы щас уже понимаем, зачем и почему Америка дает любое вооружение Украине», — подытожил Соловьев.

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що президент США Джо Байден перебуває під повним контролем України. Росіянин стверджує, що українці дали Байдену якийсь «хабар», коли той був віцепрезидентом за Барака Обами.https://t.co/l975ixUlFi pic.twitter.com/J49MjWlgbH — NV (@tweetsNV) June 15, 2023