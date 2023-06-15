Нас разоблачили. Соловьев заявил, что украинцы управляют Байденом — видео

15 июня, 13:43
Поделиться:
Соловьев утверждает, что Украина дала Байдену «взятку» (Фото:Скриншот видео Charter Vimeo)

Соловьев утверждает, что Украина дала Байдену «взятку» (Фото:Скриншот видео Charter Vimeo)

Российский пропагандист и военный преступник Владимир Соловьев отличился очередным бредом, уверяя, что президент США Джо Байден находится под полным контролем Украины.

Читайте также:
Скабеевой это не понравилось. «Z-военкор» Сладков проговорился, что перед встречей с Путиным его посадили на карантин — видео

Об этом он сказал в эфире одного из своих шоу, обвиняя Киев в подкупе нынешнего главы Белого дома.

Соловьев утверждает, что украинцы дали Байдену какую-то «взятку», когда тот был еще вице-президентом при Бараке Обаме в 2009—2017 годах.

Видео дня

Читайте также:

Владимир Соловьев и Светлана Абросимова (Фото:скриншот видео / Алексей Навальный / YouTube) У пропагандиста Соловьева есть «тайная семья» с двумя детьми, рожденными в США — расследование

«Речь идет о том, что иностранное государство дало взятку действующему вице-президенту Соединенных штатов Америки. Давало ее многократно. В конечном итоге этот человек стал президентом. У иностранного государства, которое давало взятку, есть 100-процентный рычаг давления на действующего президента. Поэтому Байден на самом деле абсолютно управляем украинцами!», — заявил пособник кремлевского режима.

В связи с этим он призвал США «возбудить дело» против Зеленского за «вмешательство во внутренние дела» и «сокрытие принципиально важной информации».

«И вообще мы щас уже понимаем, зачем и почему Америка дает любое вооружение Украине», — подытожил Соловьев.

Читайте также:
«В бешенстве от звонка Си Зеленскому». Юморист 95 квартала спародировал пропагандиста Соловьева
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Фейк Вооружение Военная помощь Российская пропаганда Владимир Зеленский Владимир Соловьев Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X