«Тебя там встретит Кобзон». Реакция украинцев на приезд российского пропагандиста Соловьева в Мариуполь

4 мая, 17:29
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Два клоуна смотрят друг на друга: (Фото:Victor Bened/Facebook)

Два клоуна смотрят друг на друга: (Фото:Victor Bened/Facebook)

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев 3 мая приехал в Мариуполь. Он опубликовал свое фото на проходной Завода Ильича с председателем боевиков группировки «ДНР» Денисом Пушилиным. Украинцы высмеяли такой «жест» пропагандиста, а НВ собрало актуальные посты.

Украинский журналист Сергей Руденко поделился фото Соловьева в бронежилете с подписчиками.

https://www.facebook.com/sergij.rudenko1/posts/5320140421341742

Адвокат Виктор Бенед подобрал удачную шутку для ситуации.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3220341244912466

Журналист Михаил Ткач напоминает о том, что, поехав в Мариуполь, Соловьев может автоматически попасть на концерт к российскому певцу Иосифу Кобзону.

Видео дня
https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/5027617310641084

Блогер Антон Ходза напомнил о недавнем фейке относительно покушения на российского пропагандиста, которое ФСБ вроде бы успешно предотвратила.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10216108151256394

«Ребята, пора смолить!» – обычная реакция украинцев на фото Соловьева в Мариуполе.

https://www.facebook.com/Tamara1003/posts/1507122423018992

Потому что это как блюда к празднику — мама говорит оставить на потом, но так хочется.

https://twitter.com/zamizhnyazhinka/status/1521568806052802562

Степан Бандера уже уезжает.

https://twitter.com/slava_ukraini_u/status/1521551032731504642

Ну и немного мемов.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что ФСБ РФ якобы предотвратила покушение «на одного из известных отечественных тележурналистов». Речь шла о пропагандисте Владимире Соловьеве. На это среагировала СБУ, а украинцы уже начали шутить и делать мемы. НВ собрало самые интересные.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Мариуполь Денис Пушилин Реакция соцсетей Владимир Соловьев

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