«Тебя там встретит Кобзон». Реакция украинцев на приезд российского пропагандиста Соловьева в Мариуполь
Два клоуна смотрят друг на друга: (Фото:Victor Bened/Facebook)
Известный российский пропагандист Владимир Соловьев 3 мая приехал в Мариуполь. Он опубликовал свое фото на проходной Завода Ильича с председателем боевиков группировки «ДНР» Денисом Пушилиным. Украинцы высмеяли такой «жест» пропагандиста, а НВ собрало актуальные посты.
Украинский журналист Сергей Руденко поделился фото Соловьева в бронежилете с подписчиками.
Адвокат Виктор Бенед подобрал удачную шутку для ситуации.
Журналист Михаил Ткач напоминает о том, что, поехав в Мариуполь, Соловьев может автоматически попасть на концерт к российскому певцу Иосифу Кобзону.
Блогер Антон Ходза напомнил о недавнем фейке относительно покушения на российского пропагандиста, которое ФСБ вроде бы успешно предотвратила.
«Ребята, пора смолить!» – обычная реакция украинцев на фото Соловьева в Мариуполе.
Потому что это как блюда к празднику — мама говорит оставить на потом, но так хочется.
Степан Бандера уже уезжает.
Ну и немного мемов.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что ФСБ РФ якобы предотвратила покушение «на одного из известных отечественных тележурналистов». Речь шла о пропагандисте Владимире Соловьеве. На это среагировала СБУ, а украинцы уже начали шутить и делать мемы. НВ собрало самые интересные.
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