«Тебя там встретит Кобзон». Реакция украинцев на приезд российского пропагандиста Соловьева в Мариуполь 4 мая, 17:29 Цей матеріал також доступний українською Два клоуна смотрят друг на друга: (Фото:Victor Bened/Facebook)

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев 3 мая приехал в Мариуполь. Он опубликовал свое фото на проходной Завода Ильича с председателем боевиков группировки «ДНР» Денисом Пушилиным. Украинцы высмеяли такой «жест» пропагандиста, а НВ собрало актуальные посты.

Украинский журналист Сергей Руденко поделился фото Соловьева в бронежилете с подписчиками.

Адвокат Виктор Бенед подобрал удачную шутку для ситуации.

Журналист Михаил Ткач напоминает о том, что, поехав в Мариуполь, Соловьев может автоматически попасть на концерт к российскому певцу Иосифу Кобзону.

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Блогер Антон Ходза напомнил о недавнем фейке относительно покушения на российского пропагандиста, которое ФСБ вроде бы успешно предотвратила.

«Ребята, пора смолить!» – обычная реакция украинцев на фото Соловьева в Мариуполе.

Потому что это как блюда к празднику — мама говорит оставить на потом, но так хочется.

Степан Бандера уже уезжает.

Ну и немного мемов.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что ФСБ РФ якобы предотвратила покушение «на одного из известных отечественных тележурналистов». Речь шла о пропагандисте Владимире Соловьеве. На это среагировала СБУ, а украинцы уже начали шутить и делать мемы. НВ собрало самые интересные.



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