Воспитывают новое биологическое оружие. В Харьковской области украинские военные научили местного кабана командам 13 октября, 16:40 Кабанчик исполнил команду «сидеть» (Фото:Скриншоты с видео)

В телеграмм-канале Байрактар News опубликовали забавное видео, где украинский военный в Харьковской области демонстрирует местного кабана и его умение реагировать на команды.

На видео видно, как животное послушно выполняет команду «сидеть», а затем получает за это лакомство. «Молодец! У нас даже свиньи дрессированные», — говорит автор записи.

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Отметим, что Украину смело и отважно защищают все специальные службы, в частности, полицейские, врачи, пожарные, военные, спасатели и другие. Однако не только люди помогают нашей стране. Наряду с ними немало животных, рискуя своей жизнью, идут вперед навстречу опасности. НВ поделился историями животных, которые вместе со своими хозяевами отчаянно и смело служат нашей Родине.

