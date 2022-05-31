«А чем зимой дороги будут посыпать?». Реакция соцсетей на дефицит соли в Украине из-за прекращения работы ГП Артемсоль 31 мая, 15:54 Цей матеріал також доступний українською Соль — новое золото (Фото:Memagram/Facebook)

После остановки ГП Артемсоль из-за обстрела цены на украинскую соль в магазинах выросли до 70−95 грн за пачку, товар исчезает с полок. Так, украинская соль исчезла из онлайн-магазинов крупных продуктовых ритейлеров Сильпо, АТБ-маркет и Metro. А в офлайн-магазинах распродаются остатки товара. На это обратило внимание издание Liga.net. Пока украинцы сталкиваются с тем, что соль дома вообще может закончиться, они еще успевают делать об этом мемы и шутить в Сети. НВ собрало актуальные посты.

Украинский иллюстратор Александр Грехов уже подготовил изображение для дефицита с короткой надписью — «боль».

Даже джедаи (герои сил добра в фильмах Звездные Войны) здесь не помогут.

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А вот у адвоката Виктора Бенеда появился важный вопрос.

Пересоленный борщ — теперь о изобилии. Или туда наплакали после того, как заплатили за пачку 95 грн. Здесь не угадаешь.

Скоро на пачку соли можно будет посмотреть в музее. Охраняемую, конечно.

Постарался от души.

Наркоторговцы сейчас уже не т. е.

Мультфильм о казаках все предусмотрел.

«Надо».

Лучше не спрашивайте.

«Силь-по» 70 грн. Предупреждение было близко.

Напомним, что из-за активных боев в Донецкой области государственное предприятие Артемсоль в апреле остановило работу на неопределенный срок. Об этом в комментарии Свободное Радио рассказал и.о. директора Артемсоль Виктор Юрин.

Он отметил, что часть сотрудников предприятия эвакуировалась, а уже произведенную продукцию невозможно вывозить по железной дороге из-за постоянных обстрелов. Также он рассказал, что в результате обстрела были попадание в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен.

Предварительный запас готовой продукции был вывезен с предприятия еще в апреле.

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