«А чем зимой дороги будут посыпать?». Реакция соцсетей на дефицит соли в Украине из-за прекращения работы ГП Артемсоль

31 мая, 15:54
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Соль — новое золото (Фото:Memagram/Facebook)

Соль — новое золото (Фото:Memagram/Facebook)

После остановки ГП Артемсоль из-за обстрела цены на украинскую соль в магазинах выросли до 70−95 грн за пачку, товар исчезает с полок. Так, украинская соль исчезла из онлайн-магазинов крупных продуктовых ритейлеров Сильпо, АТБ-маркет и Metro. А в офлайн-магазинах распродаются остатки товара. На это обратило внимание издание Liga.net. Пока украинцы сталкиваются с тем, что соль дома вообще может закончиться, они еще успевают делать об этом мемы и шутить в Сети. НВ собрало актуальные посты.

Украинский иллюстратор Александр Грехов уже подготовил изображение для дефицита с короткой надписью — «боль».

https://www.facebook.com/aleksandrgrekhov/posts/10217714034917452

Даже джедаи (герои сил добра в фильмах Звездные Войны) здесь не помогут.

Видео дня
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/132054919473826

А вот у адвоката Виктора Бенеда появился важный вопрос.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3239567059656551

Пересоленный борщ — теперь о изобилии. Или туда наплакали после того, как заплатили за пачку 95 грн. Здесь не угадаешь.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/131762489503069

Скоро на пачку соли можно будет посмотреть в музее. Охраняемую, конечно.

https://twitter.com/v_anfimov/status/1529440384090259458

Постарался от души.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/131703479508970

Наркоторговцы сейчас уже не т. е.

https://www.facebook.com/watch/?v=3259214941029173
https://twitter.com/Ukrostap/status/1530289077819363328

Мультфильм о казаках все предусмотрел.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/131169222895729

«Надо».

https://www.facebook.com/oatroshchenko/posts/1211378632599481

Лучше не спрашивайте.

https://twitter.com/pumpkin_wind/status/1529107926958321664

«Силь-по» 70 грн. Предупреждение было близко.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/131042549575063

Напомним, что из-за активных боев в Донецкой области государственное предприятие Артемсоль в апреле остановило работу на неопределенный срок. Об этом в комментарии Свободное Радио рассказал и.о. директора Артемсоль Виктор Юрин.

Он отметил, что часть сотрудников предприятия эвакуировалась, а уже произведенную продукцию невозможно вывозить по железной дороге из-за постоянных обстрелов. Также он рассказал, что в результате обстрела были попадание в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен.

Предварительный запас готовой продукции был вывезен с предприятия еще в апреле.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Дефицит АТБ Реакция соцсетей Соль Сеть супермаркетов ГП Артемсоль Сильпо

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