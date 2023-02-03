«Мастера маскировки». Минобороны РФ жестко высмеяли за жалкую попытку спрятать ПВО в центре Москвы

3 февраля, 13:04
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Один из ЗРК был установлен на крыше здания минобороны РФ (Фото:sternenko/Twitter)

Один из ЗРК был установлен на крыше здания минобороны РФ (Фото:sternenko/Twitter)

Российские военные пытаются спрятать комплексы ПВО, установленные на крышах в центре Москвы, несмотря на многочисленные фото и видео очевидцев, благодаря которым их позиции уже давно всем известны.

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При этом в минобороны РФ не придумали для этого ничего лучшего, как накрыть ЗРК Тор на здании ведомства маскировочной сеткой зеленого цвета, совершенно не предназначенной для городских условий, что сразу же вызвало в соцсетях шквал насмешек.

Видео дня

https://twitter.com/sternenko/status/1621437757858975746
https://twitter.com/mister_hahaha/status/1621451659686584320
https://twitter.com/matymachukha/status/1621438108737626113
https://twitter.com/AlexNGerman/status/1621438540478382082
https://twitter.com/powerStatorLid/status/1621440344435920897
https://twitter.com/DaveSin_/status/1621455063326531585
https://twitter.com/cybuljaonion/status/1621439709485334529
https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1621444312947884033
https://twitter.com/gandzilka_/status/1621445050650476544
https://twitter.com/AllanLindahl/status/1621454826184777728
https://twitter.com/BaghdadLavrov/status/1621446177349574657
https://twitter.com/ElectricBrahms/status/1621449550731902976
https://twitter.com/gotofastagain77/status/1621453255107645440
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Военные Российская агрессия Москва ПВО ЗРК Война России против Украины Маскировочная сетка

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