«Мастера маскировки». Минобороны РФ жестко высмеяли за жалкую попытку спрятать ПВО в центре Москвы 3 февраля, 13:04 Один из ЗРК был установлен на крыше здания минобороны РФ (Фото:sternenko/Twitter)

Российские военные пытаются спрятать комплексы ПВО, установленные на крышах в центре Москвы, несмотря на многочисленные фото и видео очевидцев, благодаря которым их позиции уже давно всем известны.

При этом в минобороны РФ не придумали для этого ничего лучшего, как накрыть ЗРК Тор на здании ведомства маскировочной сеткой зеленого цвета, совершенно не предназначенной для городских условий, что сразу же вызвало в соцсетях шквал насмешек.

Видео дня