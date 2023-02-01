«Обмельчал коррупционер». Украинцы обсуждают в соцсетях список желаний и.о. главы налоговой службы Киева Датий

1 февраля, 16:22
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Способ жизни Оксаны Датий не соответствует ее доходам (Фото:ГБР)

Способ жизни Оксаны Датий не соответствует ее доходам (Фото:ГБР)

После того, как правоохранители во время обыска у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий нашли списки с ее заветными желаниями, украинцы решили сопоставить запросы чиновницы с ее официальными возможностями.

Согласно данным Госбюро расследований, помимо предполагаемых злоупотреблений властью и служебным положением, способ жизни подозреваемой никак не соответствовал уровню ее доходов.

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В частности, у Датий нашли три квартиры в Киеве общей стоимостью примерно $1 млн, дом вблизи столицы, который стоит около $200 тысяч, два автомобиля, которые оценили в $150 тысяч, а также дорогие украшения и крупные суммы наличных средств.

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Несмотря на это, умерить свои аппетиты она даже не пыталась, загадывая в своих новогодних желаниях соболиную шубу, часы Breguet, отдых на Мальдивах и классический «миллион долларов».

На фоне этого пользователи соцсетей начали иронизировать над непомерной жадностью украинских госслужащих и их мещанским стремлением к блестящей роскоши.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02htbB6vzTJt62DkvUXTQDqhrYKheQ9SnCQ2Zhvgiurt4FsHd8hQ1dgr9bKLPcQhj5l&id=100076068966900
Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva/Facebook
Фото: Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva/Facebook
https://www.facebook.com/antac.ua/posts/pfbid02gzPS84EBYi683pjpfR3xdVfhY86vAqv44FxTsjokKUoCEJ11MkfRk1FrLwQ1HH7Ul&show_text=true&width=500
EuroMaydan/Twitter
Фото: EuroMaydan/Twitter
https://twitter.com/K0SHENYA/status/1620774898712080384
https://twitter.com/TShtogryn/status/1620758976802725888
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0r8Gxxd6qRpUK7pLAqqBVyjYWSWsxgTmHPJsyPf8cpvEQt7KHVrJirzHo4JWLUNU9l&id=100006932053381&show_text=true&width=500
https://twitter.com/Auto_Maidan/status/1620784367206535168
https://twitter.com/bihusinfo/status/1620770752126668808
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Коррупция Чиновники Богатство Налоговая Роскошь

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