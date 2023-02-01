«Обмельчал коррупционер». Украинцы обсуждают в соцсетях список желаний и.о. главы налоговой службы Киева Датий
Способ жизни Оксаны Датий не соответствует ее доходам (Фото:ГБР)
После того, как правоохранители во время обыска у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий нашли списки с ее заветными желаниями, украинцы решили сопоставить запросы чиновницы с ее официальными возможностями.
Согласно данным Госбюро расследований, помимо предполагаемых злоупотреблений властью и служебным положением, способ жизни подозреваемой никак не соответствовал уровню ее доходов.
В частности, у Датий нашли три квартиры в Киеве общей стоимостью примерно $1 млн, дом вблизи столицы, который стоит около $200 тысяч, два автомобиля, которые оценили в $150 тысяч, а также дорогие украшения и крупные суммы наличных средств.
Несмотря на это, умерить свои аппетиты она даже не пыталась, загадывая в своих новогодних желаниях соболиную шубу, часы Breguet, отдых на Мальдивах и классический «миллион долларов».
На фоне этого пользователи соцсетей начали иронизировать над непомерной жадностью украинских госслужащих и их мещанским стремлением к блестящей роскоши.