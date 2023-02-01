«Обмельчал коррупционер». Украинцы обсуждают в соцсетях список желаний и.о. главы налоговой службы Киева Датий 1 февраля, 16:22 Способ жизни Оксаны Датий не соответствует ее доходам (Фото:ГБР)

После того, как правоохранители во время обыска у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий нашли списки с ее заветными желаниями, украинцы решили сопоставить запросы чиновницы с ее официальными возможностями.

Согласно данным Госбюро расследований, помимо предполагаемых злоупотреблений властью и служебным положением, способ жизни подозреваемой никак не соответствовал уровню ее доходов.

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В частности, у Датий нашли три квартиры в Киеве общей стоимостью примерно $1 млн, дом вблизи столицы, который стоит около $200 тысяч, два автомобиля, которые оценили в $150 тысяч, а также дорогие украшения и крупные суммы наличных средств.

Несмотря на это, умерить свои аппетиты она даже не пыталась, загадывая в своих новогодних желаниях соболиную шубу, часы Breguet, отдых на Мальдивах и классический «миллион долларов».

На фоне этого пользователи соцсетей начали иронизировать над непомерной жадностью украинских госслужащих и их мещанским стремлением к блестящей роскоши.

Фото: Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva/Facebook

Фото: EuroMaydan/Twitter