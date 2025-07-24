«Мое собачье дело». В сети показали домашних любимцев с плакатами на акции протеста — фото

24 июля, 12:42
Поделиться:
Собаки на акции протеста против законопроекта 12414 (Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook)

Собаки на акции протеста против законопроекта 12414 (Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook)

На мирных акциях протеста против законопроекта 12414, который уже дважды проходил в украинских городах, показали собачек, которые тоже были с плакатами.

Милые фото четвероногих публикуют в сети. Украинский журналист и публицист Кипиани Вахтанг показал такие фотографии. «Нашел доказательства, что плакаты пишут невидимые глазу кукловоды! Эти протестующие просто отрабатывают импортную пайку», — подписал свое сообщение медийщик.

Реклама

Украинцы берут домашних любимцев на акцию протеста против законопроекта 12414 (Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook)
Украинцы берут домашних любимцев на акцию протеста против законопроекта 12414 / Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook
Домашний любимец на митинге (Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook)
Домашний любимец на митинге / Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook
В сети публикуют кадры с домашними питомцами на митинге (Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook)
В сети публикуют кадры с домашними питомцами на митинге / Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook
В комментариях под сообщением украинцы делятся и своими фотографиями (Фото: Natalka Kostyshyn/Facebook)
В комментариях под сообщением украинцы делятся и своими фотографиями / Фото: Natalka Kostyshyn/Facebook

Другая пользовательница Марина Рыбалко тоже опубликовала подборку фото из Киева, на которых собаки являются частью митинга и имеют свои плакаты и лозунги.

«Мое собачье дело», «с*ала на такие законы», «я здесь чтобы ругаться», — говорится на плакатах домашних любимцев.

Домашние любимцы на митинге (Фото: Рыбалко Марина/Facebook)
Домашние любимцы на митинге / Фото: Рыбалко Марина/Facebook
Креативный плакат четырехлапого на митинге (Фото: Рыбалко Марина/Facebook)
Креативный плакат четырехлапого на митинге / Фото: Рыбалко Марина/Facebook
Собаки тоже вышли на акцию протеста (Фото: Рыбалко Марина/Facebook)
Собаки тоже вышли на акцию протеста / Фото: Рыбалко Марина/Facebook
Украинцы приходили на акцию протеста со своими домашними питомцами (Фото: Рыбалко Марина/Facebook)
Украинцы приходили на акцию протеста со своими домашними питомцами / Фото: Рыбалко Марина/Facebook
Собаки с плакатами на акции протеста (Фото: Рыбалко Марина/Facebook)
Собаки с плакатами на акции протеста / Фото: Рыбалко Марина/Facebook
Митинг против закона 12414 прошел с домашними питомцами (Фото: Рыбалко Марина/Facebook)
Митинг против закона 12414 прошел с домашними питомцами / Фото: Рыбалко Марина/Facebook
Собаки тоже имеют лозунги на мирной акции протеста (Фото: Рыбалко Марина/Facebook)
Собаки тоже имеют лозунги на мирной акции протеста / Фото: Рыбалко Марина/Facebook
Читайте также:
«Донт пуш зе хорсес». Вечером на акцию, утром создавать мемы. В соцсетях остро высмеяли закон 12414 — подборка лучших шуток
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Акция протеста Митинг Митингующие Плакаты Собаки Собака

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies