«Мое собачье дело». В сети показали домашних любимцев с плакатами на акции протеста — фото
Собаки на акции протеста против законопроекта 12414 (Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook)
На мирных акциях протеста против законопроекта 12414, который уже дважды проходил в украинских городах, показали собачек, которые тоже были с плакатами.
Милые фото четвероногих публикуют в сети. Украинский журналист и публицист Кипиани Вахтанг показал такие фотографии. «Нашел доказательства, что плакаты пишут невидимые глазу кукловоды! Эти протестующие просто отрабатывают импортную пайку», — подписал свое сообщение медийщик.
Другая пользовательница Марина Рыбалко тоже опубликовала подборку фото из Киева, на которых собаки являются частью митинга и имеют свои плакаты и лозунги.
«Мое собачье дело», «с*ала на такие законы», «я здесь чтобы ругаться», — говорится на плакатах домашних любимцев.