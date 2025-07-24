Собаки на акции протеста против законопроекта 12414 (Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook)

На мирных акциях протеста против законопроекта 12414, который уже дважды проходил в украинских городах , показали собачек, которые тоже были с плакатами.

Милые фото четвероногих публикуют в сети. Украинский журналист и публицист Кипиани Вахтанг показал такие фотографии. «Нашел доказательства, что плакаты пишут невидимые глазу кукловоды! Эти протестующие просто отрабатывают импортную пайку», — подписал свое сообщение медийщик.

Реклама

Украинцы берут домашних любимцев на акцию протеста против законопроекта 12414 / Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook

Домашний любимец на митинге / Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook

В сети публикуют кадры с домашними питомцами на митинге / Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook

В комментариях под сообщением украинцы делятся и своими фотографиями / Фото: Natalka Kostyshyn/Facebook

Другая пользовательница Марина Рыбалко тоже опубликовала подборку фото из Киева, на которых собаки являются частью митинга и имеют свои плакаты и лозунги.

«Мое собачье дело», «с*ала на такие законы», «я здесь чтобы ругаться», — говорится на плакатах домашних любимцев.

Домашние любимцы на митинге / Фото: Рыбалко Марина/Facebook

Креативный плакат четырехлапого на митинге / Фото: Рыбалко Марина/Facebook

Собаки тоже вышли на акцию протеста / Фото: Рыбалко Марина/Facebook

Украинцы приходили на акцию протеста со своими домашними питомцами / Фото: Рыбалко Марина/Facebook

Собаки с плакатами на акции протеста / Фото: Рыбалко Марина/Facebook

Митинг против закона 12414 прошел с домашними питомцами / Фото: Рыбалко Марина/Facebook