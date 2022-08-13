Бронежилеты, защитные очки и сапожки. Пограничники-кинологи получили защитную амуницию для служебных собак 13 августа, 20:00 Милота (Фото:Государственная пограничная служба/Facebook)

Государственная пограничная служба Украины рассказала, что получила амуницию для служебных собак.

В комплекты собачьей амуниции вошли: бронежилеты, защитные очки и обувь, наушники и медицинские наборы. Песикам это передала волонтерская организация под названием Берегитесь и е**шьте.

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"Теперь выполнять боевые задачи служебным собакам станет безопаснее, ведь такая экипировка не будет мешать двигаться и защищать четвероногих от травм", - говорится в посте.

К новости прикрепили несколько милых фото собак в амуниции.

Напомним, что собака белорусских пограничников после трех неудачных попыток все же смогла убежать от силовиков в Польшу.

Также в Нацгвардии поделились фотографиями и рассказали о том, как любит проводить свое свободное время собака Макс, ранее служившая в Росгвардии, а теперь борющаяся с оккупантами на стороне Украины.

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