Пушистая проводница. История собаки Николь из Укрзализныци, которая вместе с владелицей помогает эвакуировать людей

14 мая, 20:30
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Ответственная работница (Фото:uz_nicole_/Instagram)

Ответственная работница (Фото:uz_nicole_/Instagram)

Четырехлетняя собака Николь вместе со своей владелицей, работающей проводницей в Укрзализныце, уже имеет на счету более десятка эвакуационных поездок. Четырехлапая даже успела побывать за границей. Стать «проводницей» ей пришлось из-за войны, ведь животное не с кем было оставить. О Николь рассказали на странице Укрзализныци.

В сообщении новую проводницу характеризуют как вежливую, серьезную и внимательную. Также она развлекает людей и помогает им справиться со стрессом. О собаке сняли репортаж ТСН.

Видео дня
https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/5387313367969074

Познакомилась Николь со своей владелицей Татьяной на вокзале. Девушка спасла животное еще щенком, когда та примерзла к путям. Пыталась найти собаке семью, но наконец решила оставить Николь себе.

У лохматой проводницы также есть свои соцсети. О них написала пресс-служба УЗ.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/5437314119635665

Обычно на странице появляются фотографии собаки рядом с пассажирами. Она быстро находит себе новых друзей. Особенно среди детей.

Сейчас Николь и Татьяна продолжают эвакуировать людей в безопасные города.

Напомним, что на странице 2-го отдельного батальона ДУК ПС рассказали историю Ады — 9-летней собаки, которую бойцы ВСУ забрали раненой с фронта и привезли в военный госпиталь. Там ее встретил хирург Чарльз – американский волонтер, спасший животное.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Укрзализныця Домашние животные Поезда Эвакуация Собаки Милота

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