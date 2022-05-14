Пушистая проводница. История собаки Николь из Укрзализныци, которая вместе с владелицей помогает эвакуировать людей 14 мая, 20:30 Цей матеріал також доступний українською Ответственная работница (Фото:uz_nicole_/Instagram)

Четырехлетняя собака Николь вместе со своей владелицей, работающей проводницей в Укрзализныце, уже имеет на счету более десятка эвакуационных поездок. Четырехлапая даже успела побывать за границей. Стать «проводницей» ей пришлось из-за войны, ведь животное не с кем было оставить. О Николь рассказали на странице Укрзализныци.

В сообщении новую проводницу характеризуют как вежливую, серьезную и внимательную. Также она развлекает людей и помогает им справиться со стрессом. О собаке сняли репортаж ТСН.

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Познакомилась Николь со своей владелицей Татьяной на вокзале. Девушка спасла животное еще щенком, когда та примерзла к путям. Пыталась найти собаке семью, но наконец решила оставить Николь себе.

У лохматой проводницы также есть свои соцсети. О них написала пресс-служба УЗ.

Обычно на странице появляются фотографии собаки рядом с пассажирами. Она быстро находит себе новых друзей. Особенно среди детей.

Сейчас Николь и Татьяна продолжают эвакуировать людей в безопасные города.

Напомним, что на странице 2-го отдельного батальона ДУК ПС рассказали историю Ады — 9-летней собаки, которую бойцы ВСУ забрали раненой с фронта и привезли в военный госпиталь. Там ее встретил хирург Чарльз – американский волонтер, спасший животное.

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