Побег из Беларуси. Собака белорусских пограничников с четвертого раза смогла сбежать в Польшу 21 июня, 18:46 Цей матеріал також доступний українською Стив захотел лучшей жизни (Фото:polsatnews.pl)

Собака белорусских пограничников после трех неудачных попыток все же смогла убежать от силовиков в Польшу. Об этом сообщили в polstatnews.pl.

Бельгийская овчарка по кличке Стив вместе с белорусскими пограничниками патрулировала польско-белорусскую границу. Восьмилетнюю собаку трижды пытались вернуть белорусским силовикам, но безуспешно: каждый раз она возвращалась назад.

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Польские волонтеры отметили, что это необычное поведение для служебных собак, ведь их с детства приучают к верности хозяевам. Однако Стив достиг своей цели — после четвертого побега его оставили в Польше.

У собаки обнаружились серьезные кожные заболевания и признаки недоедания. Волонтеры предполагают, что бывшие хозяева держали Стива на хлебе и воде и не исключают, что собаку избивали. Сейчас Стив находится в приюте для пожилых животных: пес уже слишком стар, чтобы вернуться на службу.

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