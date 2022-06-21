Побег из Беларуси. Собака белорусских пограничников с четвертого раза смогла сбежать в Польшу
Стив захотел лучшей жизни (Фото:polsatnews.pl)
Собака белорусских пограничников после трех неудачных попыток все же смогла убежать от силовиков в Польшу. Об этом сообщили в polstatnews.pl.
Бельгийская овчарка по кличке Стив вместе с белорусскими пограничниками патрулировала польско-белорусскую границу. Восьмилетнюю собаку трижды пытались вернуть белорусским силовикам, но безуспешно: каждый раз она возвращалась назад.
Польские волонтеры отметили, что это необычное поведение для служебных собак, ведь их с детства приучают к верности хозяевам. Однако Стив достиг своей цели — после четвертого побега его оставили в Польше.
У собаки обнаружились серьезные кожные заболевания и признаки недоедания. Волонтеры предполагают, что бывшие хозяева держали Стива на хлебе и воде и не исключают, что собаку избивали. Сейчас Стив находится в приюте для пожилых животных: пес уже слишком стар, чтобы вернуться на службу.
Напомним, в Нацгвардии поделились фотографиями и рассказали о том, как любит проводить свое свободное время собака Макс, ранее служившая в Росгвардии. Теперь он борется с оккупантами на стороне Украины.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.