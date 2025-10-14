В сети показали пса-меломана, который «кайфует» от музыки — видео с собакой покоряют сети

14 октября, 14:06
Собака Брэдфорт настоящий меломан, обожает слушать музыку (Фото: Кара Балдус/ТикТок/скриншот)

Пианистка, которая показывает свою игру в соцсетях, показала также реакцию своей собаки на музыкальные композиции.

Видео музыкантка Кара Балдус распространяет в своем аккаунте в TikTok. Брэдфорд часами сидеть рядом и слушать, как хозяйка репетирует на музыкальном инструменте. Собаке 13 лет, он породы метис вест-хайленд-вайт-терьер.

@karapiano Some of Bradford’s favorite moments 🥰🐾🎹 #mondaymotivation #pianotok #dogsoftiktok ♬ original sound - Kara Baldus

Четверолапый удобно усаживается на коленях у своей хозяйки, расслабленно сощуривает глаза и наслаждается музыкой. Иногда он может задремать прямо на клавишах музыкального инструмента.

Видеоролики с Брэдфордом набирают сотни тысяч миллионы просмотров. В комментариях люди в восторге от такого пушистого меломана и делятся своими одобрительными отзывами.

Редактор: Виктория Пасайлюк

