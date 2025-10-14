Пианистка, которая показывает свою игру в соцсетях, показала также реакцию своей собаки на музыкальные композиции.

Видео музыкантка Кара Балдус распространяет в своем аккаунте в TikTok. Брэдфорд часами сидеть рядом и слушать, как хозяйка репетирует на музыкальном инструменте. Собаке 13 лет, он породы метис вест-хайленд-вайт-терьер.

Четверолапый удобно усаживается на коленях у своей хозяйки, расслабленно сощуривает глаза и наслаждается музыкой. Иногда он может задремать прямо на клавишах музыкального инструмента.

Видеоролики с Брэдфордом набирают сотни тысяч миллионы просмотров. В комментариях люди в восторге от такого пушистого меломана и делятся своими одобрительными отзывами.