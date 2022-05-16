Героиня посреди героев. ГПС рассказала о собачке Соне, которая вместе с украинскими защитниками держит оборону на Азовстали 16 мая, 14:51 Цей матеріал також доступний українською Соня играет со своей владелицей (Фото:ГПСУ/Facebook)

В соцсетях Государственной пограничной службы рассказали о пушистой героине Соне, которая уже больше двух месяцев находится вместе с украинскими защитниками на Азовстали в Мариуполе. Историю собаки опубликовали вместе с видео, где животное выполняет команды владелицы и получает за это лакомство.

Собака Соня находится в убежищах со своей владелицей — пограничницей Донецкого пограничного отряда.

«В мирное время Соня обнаруживала запрещенные предметы на госгранице и линии разграничения. Сегодня же она поддерживает боевой дух пограничников и заблаговременно предупреждает о приближении воздушной опасности», — говорится в посте.

Видео дня

"Сегодня, оказавшись в смертельной ловушке, Соня не теряет боевой дух и поддерживает своих сослуживцев", - пишет Геращенко.

Напомним, что Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже около трех месяцев. Действия российских военных повлекли за собой масштабную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли более 25 тысяч жителей.

Город продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки, пограничники и полиция. Пока они находятся в окружении на территории завода Азовсталь, но продолжают борьбу с оккупантами.

Кроме украинских военных на заводе находились жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода. После длительных переговоров российская сторона 1 мая открыла гуманитарный коридор из Азовстали для гражданских. 7 мая украинские власти сообщили, что с завода удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Во время последнего этапа эвакуации россияне убили троих украинских военных, которые помогали гражданским покинуть территорию завода.

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