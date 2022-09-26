«Снеси меня полностью». В Киеве на памятниках россиянам и советским палачам появились призывы к демонтажу

26 сентября, 22:02
Поделиться:
Флешмоб становится популярным (Фото:Олег Слабоспицкий/Facebook)

Флешмоб становится популярным (Фото:Олег Слабоспицкий/Facebook)

Координатор Общественного сектора Евромайдана Олег Слабоспицкий вместе с друзьями запустили в Киеве флешмоб «Снеси Мене Полностью». Его участники пишут этот призыв на памятниках коммунистам и россиянам, чтобы обратить внимание властей города на необходимость их демонтажа. Об этом активист рассказал в своих соцсетях.

"Первым сделали ребрендинг большевистскому преступнику Николаю Щорсу. Его фигура четко подпадает под Закон о декоммунизации и еще с 2016 года Украинский институт национальной памяти призывает убрать монумент из сердца столицы», — пишет Слабоспицкий.

Видео дня

https://www.facebook.com/olegsl/posts/pfbid02XfchKuRzJRgqehGsMtAPPaPpmUvbCgMMPwwqf8d3kGppBd7Zow5QxTsj73Ld6SR8l

Следующим «участником» флешмоба стал русский поэт Александр Пушкин. «Пушкин является символом русского империализма, олицетворением «великого могучего русского языка», маркером русского мира и идентичности. В своих произведениях Пушкин отрицал даже возможность украинской государственности и откровенно пропагандировал украинофобию, ненависть к украинцам и полякам», — объясняет активист.

https://www.facebook.com/olegsl/posts/pfbid02h1xHmb5tRfbqpNNJaXragtY2BFVrv6LvsQcF5ndF52DD3bMhVpH6SNbCdXeKfy9cl

В комментариях к посту Слабоспицкого пользователи отметили, что памятник Пушкину уже успели отмыть. Активист призывает читателей не сторониться оставлять надписи на памятниках. «Только информационная огласка и совместное действие позволит столице избавиться от последних маркеров русификации и большевизма».

Напомним, что народный депутат фракции Евросолидарность и бывший руководитель Института Национальной памяти Владимир Вятрович в интервью НВ рассказал, как Украине избавиться от российского имперского наследия.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Памятники Декоммунизация в Украине Пушкин Николай Щорс Дерусификация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X