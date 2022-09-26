«Снеси меня полностью». В Киеве на памятниках россиянам и советским палачам появились призывы к демонтажу 26 сентября, 22:02 Флешмоб становится популярным (Фото:Олег Слабоспицкий/Facebook)

Координатор Общественного сектора Евромайдана Олег Слабоспицкий вместе с друзьями запустили в Киеве флешмоб «Снеси Мене Полностью». Его участники пишут этот призыв на памятниках коммунистам и россиянам, чтобы обратить внимание властей города на необходимость их демонтажа. Об этом активист рассказал в своих соцсетях.

"Первым сделали ребрендинг большевистскому преступнику Николаю Щорсу. Его фигура четко подпадает под Закон о декоммунизации и еще с 2016 года Украинский институт национальной памяти призывает убрать монумент из сердца столицы», — пишет Слабоспицкий.

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Следующим «участником» флешмоба стал русский поэт Александр Пушкин. «Пушкин является символом русского империализма, олицетворением «великого могучего русского языка», маркером русского мира и идентичности. В своих произведениях Пушкин отрицал даже возможность украинской государственности и откровенно пропагандировал украинофобию, ненависть к украинцам и полякам», — объясняет активист.

В комментариях к посту Слабоспицкого пользователи отметили, что памятник Пушкину уже успели отмыть. Активист призывает читателей не сторониться оставлять надписи на памятниках. «Только информационная огласка и совместное действие позволит столице избавиться от последних маркеров русификации и большевизма».

Напомним, что народный депутат фракции Евросолидарность и бывший руководитель Института Национальной памяти Владимир Вятрович в интервью НВ рассказал, как Украине избавиться от российского имперского наследия.

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