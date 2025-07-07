Харизмы и провокационных идей недостаточно. Chat GPT ответил, есть ли шансы у Маска создать политическую карьеру

Искусственный интеллект на базе Chat GPT оценил возможности миллиардера Илона Маска создать политическую партию и построить карьеру в этой области.

Об этом сегодня, 7 июля, сообщило медиа Oboz.UA. Согласно с ответом ИИ, громкая идея Илона Маска создать собственную политическую партию в США «вряд ли станет реальностью в ближайшее время».

С юридической точки зрения ничего не мешает это сделать, однако пока политическая сцена США остается жестко структурированной вокруг двух основных сил — демократов и республиканцев.

Несмотря на то, что у Маска есть все необходимое для старта: деньги, влияние, внимание СМИ и миллионная аудитория в соцсетях, политика все же не рынок технологий. Чтобы создать здесь карьеру, недостаточно иметь харизму или провокационные идеи.

Для того, чтобы серьезно конкурировать, особенно с фигурой вроде Дональда Трампа, нужно иметь четкую политическую программу, команду, поддержку ключевых игроков и опыт.

Опыта в области политики Илон Маск тоже не имеет. Несмотря на то, что он успешный бизнесмен, американские избиратели обычно выбирают тех, кто уже имеет политический бэкграунд.

Как вывод, Маск вряд ли станет игроком первого плана на президентских выборах в ближайшие годы. Однако он может довольно успешно выступить в роли того, кто «играет в тени» — инвестирует, поддерживает, формирует повестку дня.

С другой стороны, подытожил искусственный интеллект, если Трамп не будет участвовать в следующих президентских выборах, у Маска появится больше шансов проявить себя уже не просто как миллиардер, а как реальный политический игрок.