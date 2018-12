СМИ нашли 7-летнюю девочку, которой Трамп намекнул, что Санты не существует. Она не расстроилась

Раз в год NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) может рассказать любому желающему, где в данный момент находится Санта-Клаус. Для этого нужно позвонить к ним на гарячую линию или отправить e-mail.

Для ответов на звонки агенство привлекает волонтеров. В этом году они решили позвать президента США Дональда Трампа, и ситуация слегка вышла из под контроля.

В разговоре с 7-летним ребенком Трамп спросил: "Ты все еще веришь в Санту, в семь лет это немного странно, не так ли?".

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1

Журналисты и пользователи Twitter Раскритиковали президента.

Давайте перефразируем. Ты все еще веришь в нашего действующего президента? Потому что в 7, это странно". Это было бы намного уместнее.

Actually let’s change this question to: “Are you still a believer in our current president? Because at 7, it’s marginal.” It’d be much more appropriate, oh yes.