СМИ нашли 7-летнюю девочку, которой Трамп намекнул, что Санты не существует. Она не расстроилась Сегодня, 18:43 93 Цей матеріал також доступний українською скрин из видео 7-летняя Коллмен продолжает верить в Санту

Президент США Дональд Трамп поздравил 7-летнего ребенка с Рождеством и намекнул, что Санты не существует. Соцсети возмутились, а родители сказали, что они не против.

Раз в год NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) может рассказать любому желающему, где в данный момент находится Санта-Клаус. Для этого нужно позвонить к ним на гарячую линию или отправить e-mail.

Для ответов на звонки агенство привлекает волонтеров. В этом году они решили позвать президента США Дональда Трампа, и ситуация слегка вышла из под контроля.

В разговоре с 7-летним ребенком Трамп спросил: "Ты все еще веришь в Санту, в семь лет это немного странно, не так ли?".

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1 — The Daily Beast (@thedailybeast) 25 декабря 2018 г.

Журналисты и пользователи Twitter Раскритиковали президента.

Давайте перефразируем. Ты все еще веришь в нашего действующего президента? Потому что в 7, это странно". Это было бы намного уместнее.

Actually let’s change this question to: “Are you still a believer in our current president? Because at 7, it’s marginal.” It’d be much more appropriate, oh yes. 25 декабря 2018 г.

Некоторые были просто в шоке.

...camera footage of 7 year old's family dog... pic.twitter.com/GWJ9JESWjj — Maxine Taylor (@maxinetaylor_) 26 декабря 2018 г.

Издание Buzzfeed нашло девочку, с которой разговаривал Трамп и спросило у ее родителей, не испортил ли он ей Рождество.

Родители сказали, что сначала они были шокированы тем, что их дочь шесть минут разговаривала с президентом США, поскольку они думали, что на другом конце линии автоответчик.

Сама девочка была в восторге и не расстроилась от того, что ей сказал президент. Она продолжает верить В Санта-Клауса.

Отец сказал, что его немного смутил вопрос президента, но отметил, что ему нравится, когда с его детьми говорят, как со взрослыми.

Мама девочки, Эрика, сказала что Трамп был чрезвычайно великодушным.