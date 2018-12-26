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СМИ нашли 7-летнюю девочку, которой Трамп намекнул, что Санты не существует. Она не расстроилась

Сегодня, 18:43
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7-летняя Коллмен продолжает верить в Санту

Президент США Дональд Трамп поздравил 7-летнего ребенка с Рождеством и намекнул, что Санты не существует. Соцсети возмутились, а родители сказали, что они не против.

Раз в год NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) может рассказать любому желающему, где в данный момент находится Санта-Клаус. Для этого нужно позвонить к ним на гарячую линию или отправить e-mail. 

Для ответов на звонки агенство привлекает волонтеров. В этом году они решили позвать президента США Дональда Трампа, и ситуация слегка вышла из под контроля. 

В разговоре с 7-летним ребенком Трамп спросил: "Ты все еще веришь в Санту, в семь лет это немного странно, не так ли?".

Журналисты и пользователи Twitter Раскритиковали президента.

Давайте перефразируем. Ты все еще веришь в нашего действующего президента? Потому что в 7, это странно". Это было бы намного уместнее. 

Некоторые были просто в шоке.

Издание Buzzfeed нашло девочку, с которой разговаривал Трамп и спросило у ее родителей, не испортил ли он ей Рождество. 

Родители сказали, что сначала они были шокированы тем, что их дочь шесть минут разговаривала с президентом США, поскольку они думали, что на другом конце линии автоответчик.

Сама девочка была в восторге и не расстроилась от того, что ей сказал президент. Она продолжает верить В Санта-Клауса.

Отец сказал, что его немного смутил вопрос президента, но отметил, что ему нравится, когда с его детьми говорят, как со взрослыми. 

Мама девочки, Эрика, сказала что Трамп был чрезвычайно великодушным. 

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