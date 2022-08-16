«Гомеопатия — это как хорошие русские». Подборка самых забавных твитов из неофициального аккаунта Раховской районной больницы
Очень заботливо (Фото:Раховская районная больница/Twitter)
В Твиттере появился неофициальный аккаунт Раховской районной больницы, расположенной в Закарпатской области. Там постоянно постят медицинские шутки, рассказывают о заведении и, конечно же, благодарят ВСУ за возможность работать. НВ отобрал самые смешные посты.
Девушки, на заметку.
Не нужно так.
Какая забота!
Не хотелось бы становиться телемедицинским урологом.
Уровень доверия к ВСУ — это любовь.
«Ой, нет…»
Лучше проконсультируйтесь с врачами!
Пробовали?
Полезное напоминание.
А это для пациентов, не совсем понимающих значение «йо» в Рахове.
Напомним, что украинские компании и магазины в Твиттере уже выбирают, где разместят свои офисы и логотипы в Крыму на фоне новостей о взрывах вблизи аэродрома в Новофедоровке. Идеальным местом для них оказалось Ласточкино гнездо — памятник архитектуры, расположенный на 40-метровой скале на южном берегу полуострова. Туда уже успели прифотошопить Новую Почту, АТБ и даже поезд Укрзализныци. НВ собрал самые актуальные и забавные.
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