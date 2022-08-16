«Гомеопатия — это как хорошие русские». Подборка самых забавных твитов из неофициального аккаунта Раховской районной больницы

16 августа, 16:33
Очень заботливо (Фото:Раховская районная больница/Twitter)

Очень заботливо (Фото:Раховская районная больница/Twitter)

В Твиттере появился неофициальный аккаунт Раховской районной больницы, расположенной в Закарпатской области. Там постоянно постят медицинские шутки, рассказывают о заведении и, конечно же, благодарят ВСУ за возможность работать. НВ отобрал самые смешные посты.

Девушки, на заметку.

https://twitter.com/EuroCentrClinic/status/1558758083731640320

Не нужно так.

https://twitter.com/EuroCentrClinic/status/1554709304057495552

Какая забота!

https://twitter.com/EuroCentrClinic/status/1543849999775277056

Не хотелось бы становиться телемедицинским урологом.

https://twitter.com/EuroCentrClinic/status/1552995501766754305

Уровень доверия к ВСУ — это любовь.

https://twitter.com/EuroCentrClinic/status/1546189173907914753

«Ой, нет…»

https://twitter.com/EuroCentrClinic/status/1545380670440103936

Лучше проконсультируйтесь с врачами!

Видео дня

https://twitter.com/EuroCentrClinic/status/1543229833051885568

Пробовали?

https://twitter.com/EuroCentrClinic/status/1542877406415015939

Полезное напоминание.

https://twitter.com/EuroCentrClinic/status/1559530669751078914

А это для пациентов, не совсем понимающих значение «йо» в Рахове.

https://twitter.com/EuroCentrClinic/status/1543082862341152770

Напомним, что украинские компании и магазины в Твиттере уже выбирают, где разместят свои офисы и логотипы в Крыму на фоне новостей о взрывах вблизи аэродрома в Новофедоровке. Идеальным местом для них оказалось Ласточкино гнездо — памятник архитектуры, расположенный на 40-метровой скале на южном берегу полуострова. Туда уже успели прифотошопить Новую Почту, АТБ и даже поезд Укрзализныци. НВ собрал самые актуальные и забавные.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Больница Twitter Закарпатье

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