Хаотические фото кошек. Профиль в Твиттере собирает странные, но очень забавные фотографии домашних животных 5 октября, 17:51 Милота (Фото:Chaotic Cat Pictures/Twitter)

Профиль в Твиттере под ником Chaotic Cat Pictures (Хаотические кошачьи фото) коллекционирует странные, но при этом очень забавные фото хвостатых. НВ отобрал самые милые.

Когда мама попросила достать курицу из морозильной камеры, а ты забыл.

Элегантное сердечко.

Что-то не так с этим яйцом.

Это фото вызывает много разных эмоций одновременно.

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Найдите 10 отличий.

Очень сильный «мяу».

Паучок.

Кажется, он хочет выйти.

Это сложно объяснить.

Хорошенькие штанишки.

Раньше НВ собирал самые яркие примеры того, как котиков украшает любовь и забота.

