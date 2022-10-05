Хаотические фото кошек. Профиль в Твиттере собирает странные, но очень забавные фотографии домашних животных

5 октября, 17:51
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Милота (Фото:Chaotic Cat Pictures/Twitter)

Милота (Фото:Chaotic Cat Pictures/Twitter)

Профиль в Твиттере под ником Chaotic Cat Pictures (Хаотические кошачьи фото) коллекционирует странные, но при этом очень забавные фото хвостатых. НВ отобрал самые милые.

Когда мама попросила достать курицу из морозильной камеры, а ты забыл.

https://twitter.com/chaoticcatpics/status/1571149746018091008

Элегантное сердечко.

https://twitter.com/chaoticcatpics/status/1570513724938817536

Что-то не так с этим яйцом.

https://twitter.com/chaoticcatpics/status/1569273607724875776

Это фото вызывает много разных эмоций одновременно.

Видео дня

https://twitter.com/chaoticcatpics/status/1568708754211733504

Найдите 10 отличий.

https://twitter.com/chaoticcatpics/status/1568640707510026240

Очень сильный «мяу».

https://twitter.com/chaoticcatpics/status/1565406313940750336

Паучок.

https://twitter.com/chaoticcatpics/status/1563435047255826435

Кажется, он хочет выйти.

https://twitter.com/chaoticcatpics/status/1563142432203481091

Это сложно объяснить.

https://twitter.com/chaoticcatpics/status/1559224382005940224

Хорошенькие штанишки.

https://twitter.com/chaoticcatpics/status/1554119386025402369

Раньше НВ собирал самые яркие примеры того, как котиков украшает любовь и забота.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Домашние животные Коты Милота Смешные фото

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