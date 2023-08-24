Безответная любовь? Вагнеровец разрыдался из-за смерти Пригожина прямо во время стрима — видео 24 августа, 13:18 Вегнеровец решил предаться воспоминаниям о Пригожине под грустную музыку (Фото:NV)

Новость о вероятной ликвидации главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, чей самолет в среду, 23 августа, разбился в Тверской области РФ, заставила его сторонников буквально рыдать от отчаяния.

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео.

Так, один вагнеровцев довел себя буквально до нервного срыва прямо во время стрима.

Фото: Скриншот/Twitter

Сначала он расшатывал свою психику воспоминаниями о своих встречах с Пригожиным, демонстрируя зрителям свое любимое фото с ним, а потом решил включить грустную музыку, что еще больше усугубило ситуацию, в результате чего россиянин не смог сдержать слез и убежал из кадра.

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Фото: Скриншот/Twitter

Не менее забавный эпизод произошел и возле одного из стихийных мемориалов, посвященных главарю вагнеровцев, где один из наемников тоже позволил себе дать волю эмоциям.

В то же время данный персонаж оказался более предусмотрительным, решив, что рыдать все же лучше в маске, чтобы никто его потом не узнал.