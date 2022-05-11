«Покривало покривало покривало». В новом тренде TikTok пользователи описывают многогранность украинского языка
Уровень владения украинским языком — С159 (Фото:Скриншот с видео пользователей)
Украинский язык невероятно красив. Но этот факт не упрощает его изучение иностранцами. Особенно когда в предложениях «покривало покривало покривало», «косий косить косою» и «зеленіє зелень». В новом тренде TikTok украинцы делятся казусными выражениями из соловьиного, а НВ собрало актуальные видео.
Як - это животное.
Просто покрывалу было холодно, поэтому его накрыли покрывалом.
Главное не переборщить. Даже с борщом.
Еще отличный пример.
Просто у украинцев суперсилы. Иначе как можно понять эти закодированные выражения?
Названия классов – отдельное удовольствие.
"Ничего" и несколько его вариаций.
Дяк — это священник.
Напомним, что в новом тренде TikTok под названием "Моя культура" украинцы делятся нарезками видео с мемными выражениями политиков за годы независимости, фрагментами из ток-шоу и интервью медийных персон Украины. НВ собрало самые смешные видео.
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