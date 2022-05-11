«Покривало покривало покривало». В новом тренде TikTok пользователи описывают многогранность украинского языка 11 мая, 19:51 Цей матеріал також доступний українською Уровень владения украинским языком — С159 (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Украинский язык невероятно красив. Но этот факт не упрощает его изучение иностранцами. Особенно когда в предложениях «покривало покривало покривало», «косий косить косою» и «зеленіє зелень». В новом тренде TikTok украинцы делятся казусными выражениями из соловьиного, а НВ собрало актуальные видео.

Як - это животное.

Просто покрывалу было холодно, поэтому его накрыли покрывалом.

Главное не переборщить. Даже с борщом.

Еще отличный пример.

Просто у украинцев суперсилы. Иначе как можно понять эти закодированные выражения?

Видео дня

Названия классов – отдельное удовольствие.

"Ничего" и несколько его вариаций.

Дяк — это священник.

Напомним, что в новом тренде TikTok под названием "Моя культура" украинцы делятся нарезками видео с мемными выражениями политиков за годы независимости, фрагментами из ток-шоу и интервью медийных персон Украины. НВ собрало самые смешные видео.



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