«Покривало покривало покривало». В новом тренде TikTok пользователи описывают многогранность украинского языка

11 мая, 19:51
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Уровень владения украинским языком — С159 (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Уровень владения украинским языком — С159 (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Украинский язык невероятно красив. Но этот факт не упрощает его изучение иностранцами. Особенно когда в предложениях «покривало покривало покривало», «косий косить косою» и «зеленіє зелень». В новом тренде TikTok украинцы делятся казусными выражениями из соловьиного, а НВ собрало актуальные видео.

Як - это животное. 

@kudrychkkk #україна #українськийтікток #ukraine ♬ оригинальный звук - aimmenm

Просто покрывалу было холодно, поэтому его накрыли покрывалом.

@duderc #ukraine #україна ♬ оригинальный звук - aimmenm

Главное не переборщить. Даже с борщом.

@teeenkkk скучили? оформи підписку #ukraine🇺🇦 #українськамова ♬ оригинальный звук - aimmenm

Еще отличный пример.

@teeenkkk ламайте мізки іноземцям🤯 тут до 🍋 лайків вже рукою подати, вірю у вас #ukraine🇺🇦 #українськамова ♬ оригинальный звук - aimmenm

Просто у украинцев суперсилы. Иначе как можно понять эти закодированные выражения?

Видео дня
@olyawoods з українця лайк💙💛 #укртікток ♬ оригинальный звук - aimmenm

Названия классов – отдельное удовольствие.

@grabovetska_vv

♬ оригинальный звук - aimmenm

"Ничего" и несколько его вариаций.

@teeenkkk як ви, нічого? #ukraine🇺🇦 #українськамова ♬ оригинальный звук - aimmenm

Дяк — это священник.

@oleksyn

Найвищий рівень знань!

♬ оригинальный звук - aimmenm

Напомним, что в новом тренде TikTok под названием "Моя культура" украинцы делятся нарезками видео с мемными выражениями политиков за годы независимости, фрагментами из ток-шоу и интервью медийных персон Украины. НВ собрало самые смешные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Украинский язык Тренды TikTok

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