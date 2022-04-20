«И дост карагюнде бели олур». Слова из видеообращения Марченко к Эрдогану стали новым трендом в TikTok

20 апреля, 20:19
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Звук стал жизненным для многих ситуаций (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Звук стал жизненным для многих ситуаций (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

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Украинская телеведущая и супруга пророссийского нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко уже прославилась своими бесконечными видеообращениями к главам разных государств. Особенно украинцам понравилось видео, записанное для президента Турции Реджепа Эрдогана, где женщина смешала турецкий и русский языки. Звук стал трендовым в TikTok, а НВ собрало лучшие видео.

Студенты вписались в тренд.

@malchyn_27

Аххахахаххах

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@liuddda #рекомендації #тіктокукраїнською #тіктокукраїна #щобпутінздох #студентмедик #студент #щобзгоріламосква ♬ оригинальный звук - новости Сейчас

Школьники тоже.

@gallery.of.khlpkk #україна #fyp #переписка ♬ оригинальный звук - новости Сейчас

Трудно говорить сразу на нескольких языках.

@marinashepetyaa Оксана 🤣 #марченко #українапольща ♬ оригинальный звук - новости Сейчас

Бывало у каждого.

@hiitsyura жиза#львів #львов #україна ♬ оригинальный звук - новости Сейчас

С одной стороны — ты полиглот. С другой — не можешь ничего нормально сказать.

Видео дня
@aluuuuuunia Я вже всі слова забуваю🥲 #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #росіяворог #україна #украина ♬ оригинальный звук - новости Сейчас

Надеемся, что он отправил.

@simennnnnnnn1 Ахахахах🤣🤣🤣#україна🇺🇦 #українапонадусе💙💛 ♬ оригинальный звук - новости Сейчас

Для сестры ничего не жалко.

@heletii

♬ оригинальный звук - новости Сейчас

Для ВСУ — все, что угодно.

@darya.nova_ #standforukraine #україна #арестович #русскийвоенныйкорабль ♬ оригинальный звук - новости Сейчас

Напомним, что 13 апреля в Сети появилось видеообращение жены нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, недавно задержанного СБУ, телеведущей Оксаны Марченко. Она обратилась к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с просьбой освободить мужа. Кроме этого на ее канале также появились обращения к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, главе Кремля Владимиру Путину и принцу ОАЭ Мухаммеду ибн Салману. Украинцев уже невозможно остановить, поэтому вот вам подборка мемов от Сети.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Оксана Марченко Видеообращение Тренды TikTok

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