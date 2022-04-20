«И дост карагюнде бели олур». Слова из видеообращения Марченко к Эрдогану стали новым трендом в TikTok 20 апреля, 20:19 Цей матеріал також доступний українською Звук стал жизненным для многих ситуаций (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Украинская телеведущая и супруга пророссийского нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко уже прославилась своими бесконечными видеообращениями к главам разных государств. Особенно украинцам понравилось видео, записанное для президента Турции Реджепа Эрдогана, где женщина смешала турецкий и русский языки. Звук стал трендовым в TikTok, а НВ собрало лучшие видео.

Студенты вписались в тренд.

Школьники тоже.

Трудно говорить сразу на нескольких языках.

Бывало у каждого.

С одной стороны — ты полиглот. С другой — не можешь ничего нормально сказать.

Видео дня

Надеемся, что он отправил.

Для сестры ничего не жалко.

Для ВСУ — все, что угодно.

Напомним, что 13 апреля в Сети появилось видеообращение жены нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, недавно задержанного СБУ, телеведущей Оксаны Марченко. Она обратилась к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с просьбой освободить мужа. Кроме этого на ее канале также появились обращения к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, главе Кремля Владимиру Путину и принцу ОАЭ Мухаммеду ибн Салману. Украинцев уже невозможно остановить, поэтому вот вам подборка мемов от Сети.



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