«И дост карагюнде бели олур». Слова из видеообращения Марченко к Эрдогану стали новым трендом в TikTok
Звук стал жизненным для многих ситуаций (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
Украинская телеведущая и супруга пророссийского нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко уже прославилась своими бесконечными видеообращениями к главам разных государств. Особенно украинцам понравилось видео, записанное для президента Турции Реджепа Эрдогана, где женщина смешала турецкий и русский языки. Звук стал трендовым в TikTok, а НВ собрало лучшие видео.
Студенты вписались в тренд.
Школьники тоже.
Трудно говорить сразу на нескольких языках.
Бывало у каждого.
С одной стороны — ты полиглот. С другой — не можешь ничего нормально сказать.
Надеемся, что он отправил.
Для сестры ничего не жалко.
Для ВСУ — все, что угодно.
Напомним, что 13 апреля в Сети появилось видеообращение жены нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, недавно задержанного СБУ, телеведущей Оксаны Марченко. Она обратилась к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с просьбой освободить мужа. Кроме этого на ее канале также появились обращения к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, главе Кремля Владимиру Путину и принцу ОАЭ Мухаммеду ибн Салману. Украинцев уже невозможно остановить, поэтому вот вам подборка мемов от Сети.
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