Зато выспался. В Японии пьяный полицейский заснул на улице и потерял документы с данными 400 человек

15 августа, 16:00
Фото иллюстративное (Фото:Patrick Tomasso/Unsplash)

Фото иллюстративное (Фото:Patrick Tomasso/Unsplash)

Следователь из западной Японии потерял документы с именами подозреваемого и около 400 других лиц, связанных с делом, над которым он работал. Об этом пишет Kyodo News.

В пятницу, 12 августа, правоохранитель вместе с другими коллегами выпил семь напитков, в том числе пиво и шьочю — японский дистиллированный напиток, содержащий почти 45 градусов алкоголя. После этого он отправился провожать подчиненных на железнодорожный вокзал, а когда возвращался домой — уснул посреди улицы.

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49-летний следователь проснулся около 5 часов утра в субботу и понял, что у него нет сумки, которую он использовал для документов. В полиции заявили, что документы содержат личную информацию, такую как дата рождения подозреваемого, домашний адрес и место работы.

Напомним, что в городе Амагасаки, Япония, мужчина после работы пошел в бар с коллегами и потерял флешку с личными данными всех жителей города.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Япония Алкоголь Персональные данные

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