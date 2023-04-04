«Заказуйте ковбаски». В TikTok завирусилось милейшее видео с маленьким украинцем и его пасхальным меню

4 апреля, 13:26
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Вирусное видео превратили в итоге в музыкальный трек (Фото:Скриншот видео tiktok.com/@vovka_brus)

Вирусное видео превратили в итоге в музыкальный трек (Фото:Скриншот видео tiktok.com/@vovka_brus)

Среди пользователей TikTok завирусиловь милейшее видео с маленьким украинцем, который дает зрителям свои рекомендации по поводу пасхального меню.

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«Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мясо и колбасу, и сардельки, и курочку. Все то, что есть домашнее, заказывайте», — посоветовал юный фермер.

@vovka_brus #заїздивякузбекішакаішака #матвійбрус #пежореногавно #минебудемпродаватьпассат #вовкабрус ♬ оригинальный звук - Вовка Брус

За считанные дни оригинальное видео собрало уже более 7 млн просмотров.

Видео дня

В свою очередь украинские пользователи превратили его в настоящий мем, а Мюслі UA создали на его основе музыкальный трек, который также уже разлетелся по соцсетям.

@miusli_ua Скоро вже буде Пасха ft. @Вовка Брус #MINIMIX #SONG #РЕК #UKRAINE #МАТВІЙБРУС #МЮСЛІUA ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@medic_ua #🇺🇦 #зсу #славазсу #❤️ #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #пасха ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@li.mi.kaaa 📷⚠️FAKE ALL📷⚠️FAKE SITUATION ⚠️📷#тснмілка ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@pug_finik #скоровжебудепасха #мопсфінік ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@kattykachanovska #ukraine #fyp #скоровжебудепаска #recommendations ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@mashukovskiy Заказуйте садельки та ковбаску 😍 #mashukovsky ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@mayweesz

А схуднув він просто тому що через стрес пропадає апетит 🥲

♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@y.yevchenko

Як чатсо відвідуєте церкву?

♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@tyson000003 #пасха2023#абрамс#химарс#контрнаступ2023#славаукраїні#маджахед #зеленский#путин#поворознюк#ким#шойгу#байден#дуда#лукашенко2023#нато#дон#танк#тренд#топ#🇺🇦🇺🇦🇺🇦 ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@mishuhism #великдень#паска#святковийстіл#рекомендації#смачно ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@avrora.multimarket Новий хіт🤔? #аврора #аврорачек #магазинаврора ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@ilona_meowww

А що писати?🥴

♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@romash0808 #скоровжебудепаска ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@yaioleg #олег #кітукраїнець #ukraine🇺🇦 #fyp #україна ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Музыка Соцсети Праздники Пасха Мемы Дети

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