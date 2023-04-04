«Заказуйте ковбаски». В TikTok завирусилось милейшее видео с маленьким украинцем и его пасхальным меню 4 апреля, 13:26 Вирусное видео превратили в итоге в музыкальный трек (Фото:Скриншот видео tiktok.com/@vovka_brus)

Среди пользователей TikTok завирусиловь милейшее видео с маленьким украинцем, который дает зрителям свои рекомендации по поводу пасхального меню.

«Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мясо и колбасу, и сардельки, и курочку. Все то, что есть домашнее, заказывайте», — посоветовал юный фермер.

За считанные дни оригинальное видео собрало уже более 7 млн просмотров.

Видео дня

В свою очередь украинские пользователи превратили его в настоящий мем, а Мюслі UA создали на его основе музыкальный трек, который также уже разлетелся по соцсетям.