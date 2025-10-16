В США выпустили стринги с искусственными лобковыми волосами — менее чем за сутки их раскупили
Бренд Кардашьян представил коллекцию нижнего белья с искусственными волосами (Фото: Skims\Инстаграм/скриншот)
Американская бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян, представила новую коллекцию нижнего белья под названием «The Ultimate Bush».
Об этом сообщили в бренде SKIMS. В линейке представлены минималистичные трусики с накладными «лобковыми волосами» разных оттенков и текстур.
Рекламную кампанию представили в формате видео, стилизованного под телевикторину 1970-х годов под названием «Does the Carpet Match the Drapes« (Совпадает ли цвет ковра со шторами?). В ролике ведущий предлагает зрителям угадать, совпадает ли цвет волос моделей «внизу» с оттенком их волос на голове.
С момента запуска коллекция успела всколыхнуть соцсети, а белье раскупили за менее чем 24 часа.