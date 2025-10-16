Об этом сообщили в бренде SKIMS. В линейке представлены минималистичные трусики с накладными «лобковыми волосами» разных оттенков и текстур.

Стринги с имитацией волос / Фото: Skims\Instagram/скриншот

Рекламную кампанию представили в формате видео, стилизованного под телевикторину 1970-х годов под названием «Does the Carpet Match the Drapes« (Совпадает ли цвет ковра со шторами?). В ролике ведущий предлагает зрителям угадать, совпадает ли цвет волос моделей «внизу» с оттенком их волос на голове.

С момента запуска коллекция успела всколыхнуть соцсети, а белье раскупили за менее чем 24 часа.