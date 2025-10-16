В США выпустили стринги с искусственными лобковыми волосами — менее чем за сутки их раскупили

16 октября, 10:23
Бренд Кардашьян представил коллекцию нижнего белья с искусственными волосами (Фото: Skims\Инстаграм/скриншот)

Бренд Кардашьян представил коллекцию нижнего белья с искусственными волосами (Фото: Skims\Инстаграм/скриншот)

Американская бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян, представила новую коллекцию нижнего белья под названием «The Ultimate Bush».

Об этом сообщили в бренде SKIMS. В линейке представлены минималистичные трусики с накладными «лобковыми волосами» разных оттенков и текстур.

Стринги с имитацией волос / Фото: Skims\Instagram/скриншот
Стринги с имитацией волос / Фото: Skims\Instagram/скриншот

Рекламную кампанию представили в формате видео, стилизованного под телевикторину 1970-х годов под названием «Does the Carpet Match the Drapes« (Совпадает ли цвет ковра со шторами?). В ролике ведущий предлагает зрителям угадать, совпадает ли цвет волос моделей «внизу» с оттенком их волос на голове.

С момента запуска коллекция успела всколыхнуть соцсети, а белье раскупили за менее чем 24 часа.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Реклама Белье Ким Кардашьян Нижнее белье Колекция

