В Белой Церкви мужчина пел в караоке про Москву и хамил девушке в ответ на ее замечание. Пользователи соцсетей его уже ищут — видео

21 мая, 12:27
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В правоохранительных органах на скандал пока не отреагировали (Фото:Коллаж NV)

В правоохранительных органах на скандал пока не отреагировали (Фото:Коллаж NV)

В одном из караоке-баров Белой Церкви разгорелся скандал из-за неизвестного, которые решил спеть о столице российских захватчиков.

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Речь идет о песне За окошком месяц май сторонника военной агрессии РФ против Украины Гарика Сукачева.

Видео с поклонником прокремлевского скомороха обнародовала в соцсетях посетительница, которая стала свидетельницей данной провокации и решила сделать мужчине замечание по этому поводу.

Видео дня

В ответ на это он решил продемонстрировать свое «превосходство» над девушкой, и начал ей хамить.

https://www.youtube.com/watch?v=37S3qTG2Du4

Впрочем, пользователи соцсетей уже начали поиски этого «героя», чтобы проверить, будет ли он таким же дерзким, когда ему сделает замечание кто-нибудь из его весовой категории.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

В правоохранительных органах на данное видео пока никак не отреагировали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Музыка Российская агрессия Провокации Белая Церковь Скандал Война России против Украины

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