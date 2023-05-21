В Белой Церкви мужчина пел в караоке про Москву и хамил девушке в ответ на ее замечание. Пользователи соцсетей его уже ищут — видео 21 мая, 12:27 В правоохранительных органах на скандал пока не отреагировали (Фото:Коллаж NV)

В одном из караоке-баров Белой Церкви разгорелся скандал из-за неизвестного, которые решил спеть о столице российских захватчиков.

Речь идет о песне За окошком месяц май сторонника военной агрессии РФ против Украины Гарика Сукачева.

Видео с поклонником прокремлевского скомороха обнародовала в соцсетях посетительница, которая стала свидетельницей данной провокации и решила сделать мужчине замечание по этому поводу.

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В ответ на это он решил продемонстрировать свое «превосходство» над девушкой, и начал ей хамить.

Впрочем, пользователи соцсетей уже начали поиски этого «героя», чтобы проверить, будет ли он таким же дерзким, когда ему сделает замечание кто-нибудь из его весовой категории.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

В правоохранительных органах на данное видео пока никак не отреагировали.