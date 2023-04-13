УПЦ МП сцепилась с 95 Кварталом из-за шуток о московских попах. Мнения украинцев разделились 13 апреля, 14:25 Поддержка УПЦ МП оказалась довольно слабой (Фото:Скриншот видео Байрактар News)

В соцсетях разгорелся спор по поводу жалоб так называемой УПЦ МП, которая является фактическим филиалом РПЦ в Украине, на шутки 95 Квартала.

Речь идет о выпуске Байрактар News еще от 7 декабря 2022 года, в котором ведущие Александр Пикалов и Евгений Кошевой высмеивали высокомерие и роскошный образ жизни прокремлевских попов.

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Спустя несколько месяцев в УПЦ МП на это сильно обиделись, и пожаловались в правоохранительные органы, заявив о якобы каком-то «богохульстве».

Мнения пользователей соцсетей по этому поводу разделились.

Часть из них напомнила, что Украина является светским государство со свободой слова, и московские попы не могут тут навязывать свои порядки, как в РФ.

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Кроме того, никакого «богохульства» в скандальной программе люди не увидели, а сторонников РПЦ призвали «гнать» в Россию.

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

В то же время некоторые пользователи набросились с критикой и на Пикалова с Кошевим. Пользователи припомнили им ордена от президента Владимира Зеленского, призвав отправить юмористов «на передовую».

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

При этом большинство украинцев высказало мнение о том, что и 95 Квартал, и московский патриархат стоят друг друга.

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook