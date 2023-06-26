«Ведет себя как настоящая русня»: украинцы усомнились в искренности Лободы после скандала в Харькове 26 июня, 14:32 Пользователи соцсетей отмечают, что репутация у Лободы неоднозначная (Фото:liza_kharkiv/Twitter)

Скандальная певица Светлана Лобода, продолжавшая гастролировать в РФ даже после ее вторжения в Украину в 2014 году, попыталась оправдаться в связи со своим конфликтом с 16-летней Дариной Вдовенко в Харькове.

Речь идет об инциденте во время ее уличного выступления в центре города 25 июня.

Вдовенко пришла туда с плакатом «Харьков без Лободы», что очень не понравилось артистке. В связи с этим она не придумала ничего лучше, чем попытаться публично унизить подростка, фактически обвинив девушку в «продажности».

Видео дня

Соответствующее видео вызвало большой резонанс в соцсетях и СМИ, а из-за неоднозначной репутации Лободы, которая начала высказываться о российской агрессии лишь спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ, большинство украинцев встали на сторону юной активистки.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

После этого певица написала у себя в Instagram, что якобы «уважает мнение» Вдовенко и «гордится» ею, однако пользователи в искренность этого поста не поверили.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Несмотря на это, Лобода собирается продолжить свой «тур» по городам Украины и следующее свое выступление хочет провести в Днепре.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Кроме того, она планирует принять участие в фестивале Summer Fest 2023 в Кишиневе на одной сцене с прокремлевским певцом Валерием Меладзе, о чем свидетельствуют развешенные там афиши.