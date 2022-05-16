«У меня слов нет. Ну, просто нет слов». Реакция украинцев на ноль баллов от украинского жюри польскому конкурсанту на Евровидении

16 мая, 16:03
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Украинцы сейчас: (Фото:Скриншот с видео пользователя)

Украинцы сейчас: (Фото:Скриншот с видео пользователя)

14 мая в городе Турин, Италия состоялся финал Евровидения-2022. Украинцы продолжают радоваться победе Kalush Orchestra, но вместе с этим возмущаться оценкой украинского жюри, которое отдало все баллы Великобритании и ноль для польского конкурсанта. НВ собрало актуальные видео и посты.

Отметим, что в состав жюри от Украины вошли: Вадим Лисица (председатель жюри, продюсер, звукорежиссер), Андрей Капраль (певец, солист вокальной формации Пикардийская Терция), Ирина Федишин (певица), Андрей Яцкив (дирижер, художественный руководитель Академического инструментального ансамбля) Лукьян Галкин (кинокритик, преподаватель Национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, исполнительный продюсер телеканала UA: КУЛЬТУРА). Их баллы объявляла фронтвумен Go_A Екатерина Павленко.

Видео дня

Лисица и Федишин после скандала прокомментировали свои оценки. Федишин на странице Instagram уточнила, что она лично поставила Польше 10 баллов и показала скрин протокола. Лисица отметил, что готов нести ответственность за выбор жюри.

Андрей Капраль подчеркнул, что члены жюри оценивали участников Евровидения, но не выставляли баллы. Капраль также высказался по теме слухов о подкупе членов жюри.

https://www.facebook.com/andriy.kapral.7/posts/1008468360062681

«Трудно выбирать, когда тех, кто протянул тебе руку помощи, много!!! Польша, Великобритания, Литва, Латвия, Эстония, Румыния! У меня тоже есть сознание, патриотизм и сердце! Вы пишете о подкупе – забудьте!!! Мой выбор стал моим судилищем, хотя я дал Польше 7-е место, из 24-х!!! Жюри ставит место, а не баллы!!!», — заявил он.

Фронтмен группы Друга ріка Валерий Харчишин решил запустить флешмоб среди подписчиков: смотреть выступление польского исполнителя на YouTube.

https://www.facebook.com/100000048386373/posts/pfbid0NNvCDrYD3pvScBnhfFDyjQGmnL8ewVQihtYFZRySGkbQT7wGUaPXtcBejb9HSapJl/?d=n

Стоит отметить, что Евровидение утверждает, что оно аполитично. Его известное политическое правило утверждает: «Песенный конкурс „Евровидение“ ни в коем случае не может быть политизирован и/или инструментализирован и/или иным образом подорван репутацией».

Во время голосования члены жюри должны использовать все свои профессиональные навыки и опыт, не предпочитая ни одного участника, учитывая их национальность или пол, и не должны иметь предвзятости, внешнего воздействия или давления.

Пользователи считают, что Евровидение не только «о песнях», но и о политике и благодарности западным странам за помощь. Поэтому 0 баллов для Польши, принявшей миллионы беженцев и продолжающей поддерживать Украину, возмутили Сеть.

@iamsashkoo як це так? Польща мала отримати від нас 12 балів!!! #євробачення2022 #tiktok_polska #rekomendacje #eurovision2022 #polska #рекомендації #рекомендаціїукраїна ♬ оригинальный звук - polushinka1

Украинцы злятся.

@bolistovska Глядацьке голосування розставило всі крапки над і, 🇵🇱Dziękujemy bardzo, przepraszamy, kochamy Cię #україна🇺🇦 #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #євробачення ♬ оригинальный звук - politica.ua

Отметим, что польское жюри оценило выступление Kalush Orchestra в 12 баллов – максимум.

@feyeri що це за свинство?!#🇺🇦 #evrovision2022 #євробачення2022 ♬ el mismo sol - ⋆꒷꒦‧₊`` ୨୧ ♡ ·₊‧꒦꒷⋆

«Кричала «Боже, помоги» или коротко о реакции украинских пользователей.

@masoxandra

поляки теж не гірше виступили, на мою думку. ще й все ж таки враховуємо той факт, що Польща нам зараз дуже допомогає, а Євробачення це більш навіть політична гра, ніж співоча...

♬ оригинальный звук - vlad1ck

Или же «Господи, прости».

@sonia.rizhko

пошуки закінчились невдало(

♬ оригінальний звук - Тетяна

Украинцы лично отдают все баллы Польше.

@adelbringgg #евровидение #польша🇵🇱 #україна🇺🇦 ♬ оригинальный звук - Українська музика 🇺🇦

А это просто смешно.

@_dump_________

Зато народ віддав їм 12 балів 😉

♬ dźwięk oryginalny - Anastasia Shевцик
@nnovoshitska Polacy, przepraszam! #poland #thank_you_poland🙏🇵🇱🇺🇦 #eurovision2022 #kalush #lovepoland ♬ follow ig keynnik - Keyn

«У меня слов нет. Ну, просто нет слов».

@irmelnyk Вибачте, браття-поляки🇵🇱🇺🇦 #evrovision #evrovision2022 #evrovision2022ukraine🇺🇦 ♬ оригінальний звук - IrMelnyk

Еще немного комментариев от Украины.

@sof_grabovetska

♬ оригінальний звук - Sofi✨

Кратко о ситуации в Сети.

@dobrjansky Dziękuję Polsko 🇵🇱! #євробачення #євробачення2022 #євробачення2022калуш #євробаченняпольща #eurovision2022 #eurovisionsongcontest2022 #дякуємопольщі #українськікотики #українськікотики💙💛 ♬ River - Eurovision 2022 - Poland - Ochman

Напомним, что украинская группа Kalush Orchestra завоевала первое место в песенном конкурсе. Ребят приветствовали как украинские политики, так и мировые лидеры. Лента новостей уже успела разнообразиться шутками и мемами от пользователей о счастливом событии. НВ собрал актуальные посты.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Польша Жюри Евровидение 2022 Kalush Orchestra

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