«У меня слов нет. Ну, просто нет слов». Реакция украинцев на ноль баллов от украинского жюри польскому конкурсанту на Евровидении 16 мая, 16:03 Цей матеріал також доступний українською Украинцы сейчас: (Фото:Скриншот с видео пользователя)

14 мая в городе Турин, Италия состоялся финал Евровидения-2022. Украинцы продолжают радоваться победе Kalush Orchestra, но вместе с этим возмущаться оценкой украинского жюри, которое отдало все баллы Великобритании и ноль для польского конкурсанта. НВ собрало актуальные видео и посты.

Отметим, что в состав жюри от Украины вошли: Вадим Лисица (председатель жюри, продюсер, звукорежиссер), Андрей Капраль (певец, солист вокальной формации Пикардийская Терция), Ирина Федишин (певица), Андрей Яцкив (дирижер, художественный руководитель Академического инструментального ансамбля) Лукьян Галкин (кинокритик, преподаватель Национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, исполнительный продюсер телеканала UA: КУЛЬТУРА). Их баллы объявляла фронтвумен Go_A Екатерина Павленко.

Видео дня

Лисица и Федишин после скандала прокомментировали свои оценки. Федишин на странице Instagram уточнила, что она лично поставила Польше 10 баллов и показала скрин протокола. Лисица отметил, что готов нести ответственность за выбор жюри.

Андрей Капраль подчеркнул, что члены жюри оценивали участников Евровидения, но не выставляли баллы. Капраль также высказался по теме слухов о подкупе членов жюри.

«Трудно выбирать, когда тех, кто протянул тебе руку помощи, много!!! Польша, Великобритания, Литва, Латвия, Эстония, Румыния! У меня тоже есть сознание, патриотизм и сердце! Вы пишете о подкупе – забудьте!!! Мой выбор стал моим судилищем, хотя я дал Польше 7-е место, из 24-х!!! Жюри ставит место, а не баллы!!!», — заявил он.

Фронтмен группы Друга ріка Валерий Харчишин решил запустить флешмоб среди подписчиков: смотреть выступление польского исполнителя на YouTube.

Стоит отметить, что Евровидение утверждает, что оно аполитично. Его известное политическое правило утверждает: «Песенный конкурс „Евровидение“ ни в коем случае не может быть политизирован и/или инструментализирован и/или иным образом подорван репутацией».

Во время голосования члены жюри должны использовать все свои профессиональные навыки и опыт, не предпочитая ни одного участника, учитывая их национальность или пол, и не должны иметь предвзятости, внешнего воздействия или давления.

Пользователи считают, что Евровидение не только «о песнях», но и о политике и благодарности западным странам за помощь. Поэтому 0 баллов для Польши, принявшей миллионы беженцев и продолжающей поддерживать Украину, возмутили Сеть.

Украинцы злятся.

Отметим, что польское жюри оценило выступление Kalush Orchestra в 12 баллов – максимум.

«Кричала «Боже, помоги» или коротко о реакции украинских пользователей.

@masoxandra поляки теж не гірше виступили, на мою думку. ще й все ж таки враховуємо той факт, що Польща нам зараз дуже допомогає, а Євробачення це більш навіть політична гра, ніж співоча... ♬ оригинальный звук - vlad1ck

Или же «Господи, прости».

Украинцы лично отдают все баллы Польше.

А это просто смешно.

«У меня слов нет. Ну, просто нет слов».

Еще немного комментариев от Украины.

Кратко о ситуации в Сети.

Напомним, что украинская группа Kalush Orchestra завоевала первое место в песенном конкурсе. Ребят приветствовали как украинские политики, так и мировые лидеры. Лента новостей уже успела разнообразиться шутками и мемами от пользователей о счастливом событии. НВ собрал актуальные посты.



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