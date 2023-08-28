Российским пропагандистам написали идентичные тексты о работе западные СМИ «по одной методичке» — видео 28 августа, 11:57 Кремлевские пропагандисты повторяют друг за другом практически слово в слово (Фото:Коллаж NV)

Кремлевский режим решил высмеять западную журналистику, обвинив ее в якобы работе «по одной методичке» во время освещения темы смерти главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Дело в том, что большинство экспертов сходятся во мнении, что уничтожение его самолета 23 августа в Тверской области, очевидно, является местью российского диктатора Владимира Путина за вооруженный мятеж 23—24 июня 2023 года.

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Естественно, что заголовки западных СМИ были написаны в соответствующем ключе, в связи с чем пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что они якобы идентичны.

«Катастрофа с Пригожиным сегодня на всех обложках. Правда, заголовок на всех тоже почему-то один: „Месть Путина“. Так выглядят, видимо, свободные, демократичные СМИ. Даже слова не меняют. Какая строгая у них методичка», — заявила она, хотя на самом деле представленные заголовки были разными, и лишь освещали одну и ту же тему.

Ирония в том, что российскому пропагандисту, а по совместительству мужу Скабеевой Евгению Попову редактора написали практически точно такой же текст.

«Заголовок один: „Месть Путина“. Так выглядят свободные, демократические СМИ. Даже слова не меняют. Какая вот строгая и одна на всех методичка», — упрекнул он западных журналистов, практически слово в слово повторяя за своей супругой спущенный им сверху текст.